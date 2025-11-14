Cambaz’ın katillerine 34 kez müebbet

15 Temmuz şehidi Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın ölüm emrini veren FETÖ’cü Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar’a, 34 şehit için 34’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada iki sanık, gazilere yönelik eylemler nedeniyle de “öldürmeye teşebbüs” suçundan yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.





ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN AYRI HÜKÜM

FETÖ mensubu iki sanık, bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı. Erzincan Cezaevi’nde tutulan Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı savunmasında, “Ben hukuksuz bir emir almadım. Sözlü ve yazılı şekilde Genelkurmay’dan gelen emre göre sevk ettim. Personelime görevlerini yapma konusunda talimat verdim, onlar da köprülere gittiler” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, her bir şehit ve gazi için ayrı ayrı ceza hükmü kurdu. 15 Temmuz 2016’da Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz, reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu onlarca vatandaşın şehit edilmesi emrini veren darbeci askerlere ceza yağdı. Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilen katliamdan sorumlu tutulan FETÖ’cü kurmay albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar, her bir şehit için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Ayrıca gazilere yönelik saldırılar nedeniyle yüzlerce kez öldürmeye teşebbüs suçundan ceza aldı.





SUÇLARI CEZASIZ KALMADI

Müşteki avukatlarından Mehmet Alagöz, kararın önemine dikkat çekerek, “Bu sanıklar daha önce 9’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1802 yıl hapis cezası almıştı. Ancak hiçbir eylemlerinin cezasız kalmaması, dahil oldukları her suçtan yargılanmaları ve hak ettikleri cezaları almaları büyük önem taşıyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarının yerde kalmaması, darbecilerin hukuk önünde hesap vermesi hem gerekli hem de elzemdir.” dedi.

Alagöz, kararın gecikmiş olsa da adalet açısından önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıldan fazla zaman geçti. Buna rağmen şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesini unutmamak gerekir. Bugün verilen karar, darbecilerin adalet önünde hesap vermesinin bir parçasıdır. Sanıkların tüm yalanlarına ve gerçekleri karartma çabalarına rağmen yargı önünde cezalandırılmaları büyük önem taşımaktadır.”



