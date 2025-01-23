Cami imamını okla vuran sanıktan şoke eden savunma: Ölmesini istesem göğsüne atardım

Duruşmada savunma yapan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu, “Her zamanki gibi aynı camiye gittim. Uygun kıyafeti olmayan bir şahıs gördüm. Namaz kılınan bölümdeydi. Ben kendisini uyarmak istedim. Bana Arapça cevap verdi. İmamdan yardım istedim. Ben ‘Hocam bu şekilde namaz kılamaz' dedim. İmam bana ‘Sen benim işime karışma' dedi. Tartışma çıktı ve büyüdü. Beni kalabalık bir grup camiden çıkardı. Ben tekrar abdesthaneye gittim. Geri gelirken baktım, kalabalık yine oradaydı. Sonra adresime gittim, namazımı kıldım. Okumu aldım. İmam ile iki kişi üzerime doğru geliyorlardı. Hedef aldım, imam bana alay eder gibi güldü. İmam sağ tarafa geçti, ben de hedef aldım oku attım. Bir tane attım. Ok imamın sağ omzuna isabet etti. Şahıslar tepki gösterir diye ikinci oku fırlatmak üzere çıkarmadım. Olaya müdahale eden şahıslar beni yakaladılar. Camide psikolojik olarak abluka altına alındım.

Ölmesini istesem göğsüne atardım

. Ben oku germeden kullandım. Yani yaralamak amaçlı bir şeydi.

Eğer isteseydim oku daha sert çekip, daha sert saplanmasını sağlayabilirdim. Ben profesyonel okçuyum