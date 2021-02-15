Gündem Çanakkalede kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı
ÇANAKKALE

Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı! Çanakkale hava durumu

Çanakkale'de kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

Çanakkale'de önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 17 santimetreye ulaşırken, ekiplerin zorlu mesaisi aralıksız devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Çanakkale'de yoğun kar yağışı etkili oldu.
Çanakkale'de yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çanakkale’nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde önceki akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezi dururken, yüksek kesimlerde devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.
Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor.

İHA

Ada seferleri iptal

Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Önceki akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

İHA

Kar kalınlığı 17 santimetreye ulaştı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 17 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale’deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İHA

Ankara’da beklenen kar yağışı başladı
GÜNDEM
Ankara’da beklenen kar yağışı başladı

'Dur yolcu' yazısı kardan görünmüyor

Çanakkale kara ve deniz savaşlarının en önemli sembollerinden biri olan ve Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü dağ yamacında bulunan ’Dur yolcu’ yazısı da beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin feribot geçişlerinde fotoğrafını çektiği sembol, birkaç gün boyunca kardan görünemeyecek.

Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı
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