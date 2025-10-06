Yeni Şafak
Çanakkaleli çiftçiden anlamlı destek: Tarlasına ’Özgür Filistin’ yazdı

09:366/10/2025, Pazartesi
Çanakkale/Biga.
Çanakkale’de Filistin halkına destek vermek isteyen çiftçi tarlasına traktörüyle Filistin bayrağı çizerek ’Özgür Filistin’ yazdı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kendilerine ait tarlaya Filistin halkına destek vermek için traktörüyle Filistin bayrağı çizerek ’Özgür Filistin’ yazdı. Tarlanın dron ile çekilen görüntüsü ise beğeni topladı.

Savaş kardeşler, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntülerde
"Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız"
ifadelerine yer verdi.


