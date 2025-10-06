Çanakkaleli çiftçiden anlamlı destek: Tarlasına ’Özgür Filistin’ yazdı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kendilerine ait tarlaya Filistin halkına destek vermek için traktörüyle Filistin bayrağı çizerek ’Özgür Filistin’ yazdı. Tarlanın dron ile çekilen görüntüsü ise beğeni topladı.