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Casusluğa cezada savaş ilanına bakılacak

Casusluğa karşı atılacak yeni adımlarda, bu suçu savaş sırasında işleyenlerde karar TBMM'nin olacak.

Uğur Duyan
04:00 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:59 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adalet Bakanlığı’nın çalışmasını tamamladığı 9'uncu Yargı Paketi'nde “casusluk” suçunu savaş döneminde işleyenlere 8-12 yıl arasında hapis cezası getirilmesi öngörülüyor. Ancak yasanın gerekçesine göre savaş haline TBMM karar verdiği için, suçun savaş sırasında işlenip işlenmediğinin tespitinde, TBMM tarafından verilen karar dikkate alınacak. Bu suçu işleyenlerin yargılamalarında hapis cezasının verilmesi için TBMM tarafından savaş halinin ilan edildiği tarih esas alınacak. Yasa teklifinin taslak metninde “devletin savaş etkinliği” olarak tanımlanan haller, “devletin savaş bakımından bütün güç, kudret ve yetenekleri ile olanaklarını ifade etmektedir” şeklinde ifade edildi. Bu çerçevede, devletin savaş hazırlıklarının, savaş etkinliğinin veya askeri hareketlerinin tehlikeyle karşı karşıya bırakılıp bırakılmadığına ilişkin somut olayın özelliklerine göre yargı mercilerinin karar alabileceğinin altı çizildi.




#TBMM
#Adalet Bakanlığı
#Casusluk
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