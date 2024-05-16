Casusluğa cezada savaş ilanına bakılacak

Adalet Bakanlığı’nın çalışmasını tamamladığı 9'uncu Yargı Paketi'nde “casusluk” suçunu savaş döneminde işleyenlere 8-12 yıl arasında hapis cezası getirilmesi öngörülüyor. Ancak yasanın gerekçesine göre savaş haline TBMM karar verdiği için, suçun savaş sırasında işlenip işlenmediğinin tespitinde, TBMM tarafından verilen karar dikkate alınacak. Bu suçu işleyenlerin yargılamalarında hapis cezasının verilmesi için TBMM tarafından savaş halinin ilan edildiği tarih esas alınacak. Yasa teklifinin taslak metninde “devletin savaş etkinliği” olarak tanımlanan haller, “devletin savaş bakımından bütün güç, kudret ve yetenekleri ile olanaklarını ifade etmektedir” şeklinde ifade edildi. Bu çerçevede, devletin savaş hazırlıklarının, savaş etkinliğinin veya askeri hareketlerinin tehlikeyle karşı karşıya bırakılıp bırakılmadığına ilişkin somut olayın özelliklerine göre yargı mercilerinin karar alabileceğinin altı çizildi.