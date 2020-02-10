Çatı kara dayanmadı

Çetin kış şartları kazaları da beraberinde getiriyor. Arhavi’de 3 gündür etkili olan kar nedeniyle belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü, 60 yaşındaki Recep Şahin çöken çatının altında kaldı. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin’in durumu iyi. Ayrıca kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde pazar yerinin ardından sahil yolundaki festival çadırı da biriken kara dayanamayıp çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.