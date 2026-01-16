Çayırgan’a evi kim aldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alan eski voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çayırgan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ile Kovid-19 döneminde Taksim’de yürürken tanıştığını belirten Çayırgan, “Kendisine ‘Merhaba başkanım, nasılsınız?’ şeklinde soru sordum. Milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray’da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi, gelmek istediğiniz zaman buradan arayın dediğini aktardı.

EVİM YIKILDI MİSAFİRHANEDE KALDIK

2022-2023 yıllarında İmamoğlu’nu Florya’daki İPA tesisinde ziyaret ettiğini anlatan Çayırgan, “2023 yılında Bahçelievler’de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan arkadaşım Özgür Çelik’ten mağduriyetimiz nedeniyle destek istedik. Ailemi ve binada yaşayan komşuları otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler. Ben Ankara’da PTT’de oynadığım için bir süre sonra İstanbul’a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Sürekli ev aradığım bu süreçte İmamoğlu’nun şahsi telefonunu bularak kendisini aradım. Başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim” şeklinde konuştu.

KARİYER PLANI YAPMIŞLAR

Bu dönemde İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini ve sporla ilgili konuştuklarını anlatan Çayırgan, İmamoğlu’nun kendisine İBB’de oynamak isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinin de alt ligde oldukları için oynayamayacağını, bir üst lige çıkarsa oynayabileceğini söylediğini belirtti. Çayırgan, İmamoğlu’nun kendisine kariyeri sona erdikten sonra ne yapacağını sorduğunu, kendisinin herhangi bir planlama yapmadığını söylediğini, İmamoğlu’nun da voleybolu bıraktıktan sonra İBB’nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinin ise “Voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın” dediğini beyan etti.

MUSTAFA AKIN’I ARARDIM

Çayırgan ifadesinde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu gibi isimleri tanımadığını beyan ederken, İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ı tanıdığını söyledi. Çayırgan, "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi. Çayırgan, daha sonra Antalya’ya transfer olduğunu belirterek, “2023 yılının sonuna doğru ben Antalya’ya transfer oldum. Antalya’da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT’ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Marriot Hotel’de kaldığı için ziyaret ettim” dedi.

PARALAR KENDİ BİRİKİMİYMİŞ

Şüpheli Çayırgan, MASAK incelemeleri kapsamında yöneltilen soruya ise, tespitlerin kendi birikimlerini dövize çevirip bankaya yatırmasından kaynaklandığını belirterek, “2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021’den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir” dedi. 16 Haziran 2023’te hesabına elden yatırdığı 50 bin avroda bu birikimlerden kaynaklı olduğunu ifade eden Çayırgan, “15 Haziran 2023’te Adem Kameroğlu’na ait Kameroğlu İnşaat’a 20 bin TL, 16 Haziran 2023’te 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL ev almak için para gönderdim” ifadelerini kullandı. 62 bin 570 TL’lik parayı yatırırken açıklama kısmına ‘Kazanıyoruz’ ibaresi yazmasının Voleybol Milli Takım süreciyle ilgili olduğunu dile getiren Çayırgan, “Sevinç ibaresiydi, başka herhangi bir maksadım yoktu” beyanında bulundu. Çayırgan 50 bin avro parayı nereden aldığını tam hatırlamadığını, ailesiyle birlikte yaptığı birikim veya kulüpten elden aldığı para olabileceğini savundu. İfadesinin ardından hakim karşısına Çayırgan, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







