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Cevdet Yılmaz'dan 'dijital bağımsızlık' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz" dedi.

17:35 - 19/07/2024 Cuma
DHA
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz şunları yazdı;

"Bugün küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle dünya üzerindeki birçok kullanıcı ve şirketi etkileyen erişim sorunları ve meydana getirdiği aksaklıklar; içinde bulunduğumuz dijital çağda belirli teknoloji üreticilerine olan bağımlılığın oluşturduğu riskleri ve dijital bağımsızlığın önemini açıkça ortaya koymuştur. Her ne kadar bu tür teknoloji kaynaklı riskleri tümüyle ortadan kaldırmak mümkün olmasa da yerli yazılım çözümlerinin kullanımını artırmak ve yerli yazılım ekosistemini güçlendirmek söz konusu riskleri asgari düzeye indirmek açısından hayati derecede önem taşıyor. Türkiye olarak, yerel yazılım ekosistemimizin olgunluğunu artıracak ve bu surette ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirecek çeşitli çalışmaları uzun süredir hükümet olarak yürütüyoruz. 2023 Temmuz ayında yürürlüğe giren 'Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırmak üzere somut bir mekanizma oluşturduk. Kamu kurumlarımız bu doğrultuda açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmak üzere planlama çalışmalarına başladılar. Bu yöndeki çabalar, yerel yazılım ekosistemimizi geliştirmenin yanı sıra, kamu kurumlarımızın yazılım ihtiyaçları açısından üretici bağımlılığını azaltmaya ve ülkemiz siber güvenliğini güçlendirmeye de önemli ölçüde yardımcı oluyor. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dijital bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"




#Cevdet Yılmaz
#Türkiye
#dijital
23 dakika önce
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