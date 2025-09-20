Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki skandalda yeni gelişme: Dört zanlı yakalandı

İstanbul'da, bazı kız öğrenci yurtlarında kişisel eşyalara zarar verilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada kentte yurtlarda kalan bazı kişilerin kız öğrencilerin eşyasına zarar verdiği iddialarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Olay
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bugün Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesi ve dilekçeyle birlikte Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili sunulan belgeler üzerine harekete geçmişti.
Yurtta yaşanan olaylarla ilgisi olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, suç delillerinin tespit edilmesi, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti.