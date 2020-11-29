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Gündem Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi İnşallah hepiniz ceza yersiniz
SAKARYA

Ceza yazılınca maske takmayanlara seslendi: İnşallah hepiniz ceza yersiniz

Sakarya'da maskeyi doğru takmadığı için ceza yazılan Cihat Yıldırım (24), maske takmayanlara seslenerek, “İnşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz” dedi.

Haber Merkezi DHA
Maskeyi yarım takan vatandaşa ceza kesildi.
Maskeyi yarım takan vatandaşa ceza kesildi.

Sakarya’da polis ve zabıta ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sakarya’da vakaların yüzde 100 oranında arttığını açıklamasının ardından şehirde geniş çaplı denetim başlattı.

DHA

Denetimler sırasında Çark Caddesi’nde maskeyi doğru takmadığı için sivil polisler tarafından durdurulan Cihat Yıldırım’a ceza yazıldı.

DHA

Kendisine yazılan ceza sonrası maske takmayanlara seslenen Yıldırım, “Maskeyi yarım taktığım için denetimler esnasında ceza yedim. Yapacak bir şey yok, yakalandık ve yiyoruz cezayı. Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz. Bin lira civarında bir ceza yedim herhalde” dedi.

DHA

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