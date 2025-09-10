Yeni Şafak
CHP Beykoz'da bir ayrılık daha: Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci partisinden istifa etti

19:5710/09/2025, Çarşamba
AA
Cebeci, istifa kararını yaptığı açıklama ile duyurdu.
Cebeci, istifa kararını yaptığı açıklama ile duyurdu.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel, dün CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. CHP Beykoz'da bir istifa daha yaşandı. CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci yaptığı açıklama ile parti içinde bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı tavır sergilediğini belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Cebeci, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi çalışmalar süresince yol arkadaşlarıyla önemli tecrübeler kazandığını belirtti.

"Kişisel hesaplar öne çıktı"

Bu süreçte kendisine verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür eden Cebeci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak, 'Beykoz Belediye Meclis Üyesi' olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Dün de Gürzel istifa etmişti

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 10 Mart'tan bu yana başkan vekilliğini yapan Özlem Vural Gürzel de dün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.



#Beykoz Belediyesi
#CHP
#istifa
#Nevzat Cebeci
