​CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar: Başkanı rüşvet’ ile ilgili uyardık

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, basın toplantısı ile rüşvet iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sorumluluğu Belediye Başkanı Semih Şahin’e yükleyen Metin Yaşar, daha önce de kendilerine rüşvet iddialarının geldiğini söyledi.

Belediye başkanına bu konuyla ilgili gerekli ikazları yaptıklarını kaydeden Metin Yaşar, “Sonuçta başkanın tasarrufunda, örgüt bir şey yapamaz. Hatta partimizde araştırma heyeti de kurduk ama arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalar sonucunda kanıt bulunamadı. Biz de komisyonun görevini sonlandırdık. Belediye başkanımız da konuyla ilgili görüştüğümüzde o arkadaşın böyle bir konumda olmadığını söyledi” dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise olayla ilgili bilgi kirliliği olduğunu ifade ederek iki firma arasında bir alışveriş meselesi olduğunu iddia etti. Şahin, Selçuk Erdağı’ya yönelik operasyonu ilk duyduğunda çok şaşırdığını ifade etti.

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Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, CHP’li Bilecik Belediyesi’nde inceleme başlattı.

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