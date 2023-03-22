CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: 'CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir'

Muharrem İnce canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. İnce, programda Altılı koalisyonu topa tuttu. Altılı koalisyonun kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, altı aylık ömürleri olduğunu dile getirdi.
"CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir''
İnce, siyasetin uzlaşma işi olduğuna işaret ederek CHP'ye zeytin dalı uzatmak istediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemediğini dile getirdi.