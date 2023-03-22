CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: 'CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir'

"Seçilemiyor. Seçilemiyorsa oy bölmesi niye? Matematik bilen adamlar bunu söylüyor. Burada oy bölmesi olmaz. Olağanüstü oy olacağım. Yüzde 30 oy alacağım. İkinci tura ben kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalma ihtimalimiz var. CHP cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki belki de yüktü. Para harcamadılar. Afişlerimi asmadılar. Sıfır moralle çalıştırdılar. Kan kusturdular bana. Emin olun, üyelerimiz içinde CHP'den istifa edip gelenlerin oranı yüzde 20. Oy bölünmesi olmaz. İnsanları korkutup oy almaya çalışıyorlar. Altyazıları okuyorum televizyonlarda 'Muharrem İnce çekil, yoksa hesap veremezsin.' deniyor. Ben o riski görüyorum, sokağı da görüyorum. Ben salon siyasetçisi değilim. İnce'yi destekleyenlere belki ikinci turda ihtiyacınız olacak. Niye bunlara 'Sarayın adamı, troller.' diye iftira atıyorsunuz. Bunlar Kemal Bey'den kurtulacaklarını hesaplıyorlar. Dertleri Türkiye değil."