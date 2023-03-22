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CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: 'CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. İnce, ''Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30 oy alacağım'' dedi. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı, "1,5 yılda adayı zor belirlediler. Masa devrildi, kalktı. Buradan nasıl bir umut çıkar, birisi anlatsın bana. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler?" diye konuştu.

10:21 . 22/03/2023 Çarşamba
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Muharrem İnce canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Muharrem İnce canlı yayına katılarak soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtladı. İnce, programda Altılı koalisyonu topa tuttu. Altılı koalisyonun kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, altı aylık ömürleri olduğunu dile getirdi.



"CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir''


İnce, siyasetin uzlaşma işi olduğuna işaret ederek CHP'ye zeytin dalı uzatmak istediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşemediğini dile getirdi.


Kendisinin AK Parti'lilerden çok oy aldığını ama Kılıçdaroğlu'nun alamadığını söyleyen İnce,
"AK Parti'ye gerek yok, CHP kendi evlatlarını yemekte çok mahir zaten. Dünya siyasi tarihinde kendi evlatlarını yemekte bu kadar mahir ikinci bir siyasi oluşum yoktur. Sayın Akşener masada 'Kazanacak aday istiyorum.' dedi, masadan kalktı. Aynı mahfiller Meral Akşener'e neler söylemediler. CHP Genel Merkezi'ndeki trollerin gazabına uğradı."
dedi.


"Ortada olmayacak bir dua görüyorum"


CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi'nin ittifak yapmasını önerdiğini dile getiren İnce, Türkiye'nin iktidar sorunu olduğu kadar muhalefet sorunu olduğunu da söyledi.
"Muhalefet yüzde 60 ile kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum"
diyen İnce, şöyle konuştu:

"CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz.' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişsin cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Millet İttifakı bir çıkar ittifakıdır. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum, siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim."

"CHP'den istifa edip bana gelenlerin oranı yüzde 20"


"Oy bölüyorsun."
şeklindeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Seçilemiyor. Seçilemiyorsa oy bölmesi niye? Matematik bilen adamlar bunu söylüyor. Burada oy bölmesi olmaz. Olağanüstü oy olacağım. Yüzde 30 oy alacağım. İkinci tura ben kalacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalma ihtimalimiz var. CHP cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki belki de yüktü. Para harcamadılar. Afişlerimi asmadılar. Sıfır moralle çalıştırdılar. Kan kusturdular bana. Emin olun, üyelerimiz içinde CHP'den istifa edip gelenlerin oranı yüzde 20. Oy bölünmesi olmaz. İnsanları korkutup oy almaya çalışıyorlar. Altyazıları okuyorum televizyonlarda 'Muharrem İnce çekil, yoksa hesap veremezsin.' deniyor. Ben o riski görüyorum, sokağı da görüyorum. Ben salon siyasetçisi değilim. İnce'yi destekleyenlere belki ikinci turda ihtiyacınız olacak. Niye bunlara 'Sarayın adamı, troller.' diye iftira atıyorsunuz. Bunlar Kemal Bey'den kurtulacaklarını hesaplıyorlar. Dertleri Türkiye değil."




"Adayı 1,5 senede belirlediler İstanbul valisinde nasıl anlaşacaklar"


İnce,
"Memleket Partisi-İYİ Parti-CHP ittifakı olsa Kemal Bey'in adaylığına onay verir miydiniz?" sorusuna, "Verirdim. Ben illa Muharrem İnce aday olsun derdinde değilim. Ben diyorum ki bu Altılı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz.6 aylık ömürleri olur. Şimdi Libya tezkeresi geldi. Ne olacak? CHP hayır verdi, İYİ Parti evet verdi, çatlak ses çıkmayacaktı. Bunlar bir Cumhurbaşkanı adayını 1,5 senede belirlediler, İstanbul valisinde nasıl anlaşacaklar?"
yanıtını verdi.



"Beni o akşam hançerledirler"


Fatih Altaylı İnce'ye,
"Son seçimde sandığa sahip çıkmadınız, size niye güvenelim? Yarın yine 'Adam kazandı' diye mesaj mı atacaksınız?"
sorusunu yöneltti.

İnce,
''CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Benim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben attım, pişman mısın, pişmanım. CHP görevini yapmamış. Benim hatam partime güvenmekti. Beni o akşam hançerlediler.''
dedi


"CHP'nin trolleri yok" diyen Kaftancıoğlu'nu aynı dakikalarda Muharrem İnce yalanladı
"CHP'nin trolleri yok" diyen Kaftancıoğlu'nu aynı dakikalarda Muharrem İnce yalanladı

CHP'li Canan Kaftancıoğlu konuk olduğu televizyon programında, "CHP'nin trolleri var mı?" sorusunu yanıtladı. CHP'nin trollerinin olmadığını iddia eden Kaftancıoğlu, partinin her türlü yokluğa rağmen çalışan bir örgütünün olduğunu ve trollük yapacak zamanlarının olmadığını öne sürdü. Aynı dakikalarda bir başka kanalda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Kaftancıoğlu'nu yalanlarcasına CHP içindeki trol ağının ne denli etkili olduğunu, anlattıklarıyla gözler önüne serdi. Programa gelirken bile CHP trolleri tarafından hakaretlere maruz kaldığını anlatan Muharrem İnce, İBB Başkanı İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istemesi sonrası CHP Genel Merkezindeki trollerin İmamoğlu'na saldırdığını söyledi. İnce ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'dan ayrılması sonrası yine CHP Genel Merkezindeki aynı trollerin gazabına uğradığını da ifade etti.

#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
#Altılı Masa
8 dakika önce
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