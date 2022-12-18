CHP FETÖ’nün işgali altında: Muharrem İnce eski partisinden ayrılma sebebini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben CHP’nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim” dedi. İzmir Tire’de parti binasının açılışında yaptığı konuşmada muhalefetin başarısızlığı nedeniyle iktidarın 20 yıldır değişmediğini, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de CHP’den destek göremediğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

“Üyeleri bahsetmiyorum. Benim CHP ile hiçbir sorunum yok. CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim başöğretmenim. Benim CHP’yi yönetenlerle sorunum var. Onun için ayrıldım. ‘Atatürk diyemem’ diyenler orada, ‘Dersim katliamcısı’ diyenler orada, ‘hiçbir hizmeti yok sadece Anıtkabir yaptı’ diyenler orada. FETÖ’cüler orada. Ben gittim, ben CHP’nin harbi evladıydım, has evladıydım onun için gittim. İşgal altındaydı, ben de terk ettim. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’u terk ettiğinde İstanbul işgal altındaydı. İşgalden kurtarmak için İstanbul’u terk etti.”

REKLAM