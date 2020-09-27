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Gündem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycana destek açıklaması yapmadı
ANKARA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ya da basın üzerinden Azerbaycan'a yönelik herhang bir destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımı 'rt' etmekle yetindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Ermenistan'ın bölgede tansiyonu tırmandıran adımlarına karşı Azerbaycan'ın başlattığı büyük operasyona Türkiye'de tüm çevrelerden destek yağdı.

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CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşım.

Paylaşım yapmadı demeç vermedi

  • Gözlerin çevrildiği CHP'den konuyla ilgili partiye ait resmi twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'a destek paylaşımı yapmadı ve herhangi bir medya kuruluşu üzerinden beyan vermedi. Genel Başkan, sosyal medya hesabından CHP'nin paylaşımını 'rt' etti.

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