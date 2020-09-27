CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ya da basın üzerinden Azerbaycan'a yönelik herhang bir destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımı 'rt' etmekle yetindi.
Gözlerin çevrildiği CHP'den konuyla ilgili partiye ait resmi twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'a destek paylaşımı yapmadı ve herhangi bir medya kuruluşu üzerinden beyan vermedi. Genel Başkan, sosyal medya hesabından CHP'nin paylaşımını 'rt' etti.