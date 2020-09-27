CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'a destek açıklaması yapmadı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ya da basın üzerinden Azerbaycan'a yönelik herhang bir destek açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin resmi hesabından yapılan paylaşımı 'rt' etmekle yetindi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2020, 21:16 Son Güncelleme: 27 Eylül 2020, 21:34 Yeni Şafak