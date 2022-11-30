CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 69 fezleke meclise ulaştı

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyalar arasında 33 HDP, 4 CHP, 1 AK Parti, 1 Zafer Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrat Parti ile 1 Demokratik Bölgeler Partisi milletvekilinin dosyaları yer alıyor.
Kılıçdaroğlu, Sancar, Buldan ve Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Grup Başkanvekili ve Siirt vekili Meral Danış Beştaş, TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep vekili Mahmut Toğrul, HDP İstanbul vekili Zeynel Özen, HDP Muş vekili Mensur Işık, HDP Ağrı vekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van vekili Sezai Temelli, HDP Van vekili Muazzez Orhan Işık, HDP Van vekili Tayip Temel, HDP Batman vekili Feleknas Uca, HDP İstanbul vekili Hüda Kaya, HDP Iğdır vekili Habip Eksik, HDP Batman vekili Ayşe Acar Başaran, HDP Mardin vekili Pero Dundar, HDP Mersin vekili Rıdvan Turan, HDP Diyarbakır vekili Dersim Dağ, HDP Muş vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, HDP Muş vekili Şevin Coşkun, HDP Van vekili Murat Sarısaç, HDP Şırnak vekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, HDP Mardin vekili Ebrü Günay, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İzmir vekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şanlıurfa vekili Ayşe Sürücü, HDP Şırnak vekili Nuran İmir, HDP Adana vekili Kemal Peköz, HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, HDP Ağrı vekili Abdullah Koç, HDP Hakkari vekili Sait Dede, HDP İzmir vekili Murat Çepni, Demokrat Parti Ordu vekili Cemal Enginyurt, Türkiye İşçi Partisi İstanbul vekili Ahmet Şık, AK Parti Van vekili Abdulahat Arvas."
Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz, Sezai Temelli ve Muazzez Orhan Işık'ın dörder; Dirayet Dilan Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Tayip Temel ve Feleknas Uca'nın üçer; Pervin Buldan, Mithat Sancar, Zeynel Özen, Mensur Işık, Pero Dündar, Musa Piroğlu, Murat Sarısaç, Sait Dede, Şevin Coşkun ile Habip Eksik'in ikişer dosyası bulunuyor.