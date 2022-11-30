CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 69 fezleke meclise ulaştı

Bakan Varank Kılıçdaroğlu’nun Katar ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de, kara para aklamakla suçladığı ülkelere, “temiz para bulmaya” gittiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili tavrını CHP'li vekillerin yüzüne vurdu: “Kılıçdaroğlu temiz para aramaya gidiyoruz diyor. Almanya'ya gidecek. Volkswagen'in, Deutsche Bank'ın ortağı kim? Katar. Her gün Türkiye'de Katar'a sallayacaksınız, sonra Almanya'ya gideceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”