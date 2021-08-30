CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'den 30 Ağustos töreninde Erdoğan'a saygısızlık

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Kadıköy'de de tören düzenlendi. Kadıköy Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısızlığa imza atıldı.
ARKASI DÖNÜK DİNLEDİ
Törene katılan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü. Mesajı, arkası dönük bir şekilde dinledi.
MESAJ SİYASİ SAVUNMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer alıyordu. CHP'liler, bu mesajın siyasi olduğunu savundu.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, CHP İlçe Başkanı Ali Narin’in tören alanına sırtını döndüğü fotoğrafı paylaşarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreninde Atatürk'e ve başkomutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saygısızca davranan Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin'i şiddetle kınıyorum" dedi.