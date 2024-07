CHP ‘masal’a sahip çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e tepki gösteren Yücel, “Sayın Ömer Çelik'i kurumsal olarak CHP'den ve kişisel olarak da Namık Tan'dan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi. Yücel ayrıca Doğu Akdeniz’de sondaj yapılmadığını, faaliyet gösteremeyen araştırma gemilerinin Somali'ye gönderilmesi kararı alındığını, Ege’de balıkçılara yönelik Yunanistan'ın sistemli tacizlerine sessiz kalındığını savundu. Yücel, “CHP uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının her zaman savunucusu olmuştur ve bizim için Mavi Vatan Karadeniz Ege Denizi ve Akdeniz‘deki çıkarlarımızdan bir adım bile geri atmamaktır” açıklaması yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mavi Vatan için ‘masal’ diyen CHP’li Namık Tan’a “Mavi Vatan denizlerimizin ‘Misak-ı Millisi’dir” cevabını verdi. Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Akar, Mavi Vatan’ın Türkiye için bir milli mesele olduğuna dikkat çekti. Akar, 12 bin kilometre kıyı boyu, 462 bin kilometrekarelik deniz alanıyla Mavi Vatan’ın açık bir gerçek olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Mavi Vatan ayrılamaz ve parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu. Kimileri dağlara çukurlara gömüldü. Mavi Vatan, Karadeniz’de ve Ege’de karasuları, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, deniz yetki alanları denizlerimizin üstündeki ve altındaki her türlü hak ve menfaatlerimiz denizlerdeki Misak-i Milli’mizdir. Uzaktan, yakından birçok devletin kıyı denizlerimizdeki imkân ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA’larımız, SİHA’larımız, Milli Gemi (MİLGEM), TCG Anadolu’muz ve diğer Türk savunma sanayii ürünlerimiz, gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle her türlü kahramanlığı ve fedakarlığı göstererek, hak ve menfaatlerimizi korumasını masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet, büyük bir ayıp ve büyük bir talihsizliktir. Hele bunu yıllarca dışişlerinde görev yapmış olan bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmiş olması ise gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP’li milletvekili arkadaşımızın da bizimle aynı, benzer görüşleri paylaştığına inanıyorum. Önceki açıklamaları da dikkate alındığında Tan’ın kime, neye, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.”