CHP özerklik raporu hazırlıyor: CHP, PKK’ya toprak vererek diyet borcunu ödeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun “Kürt sorununu çözeceğiz” vaadinin altından terör örgütü PKK’nın istediği ‘özerklik’ projesi çıktı. Ana muhalefet partisi, terör örgütlerine desteği bilinen isimlerin hazırladığı ‘Kürt Raporu’ ile ilk olarak 2014 yılında gündeme getirdiği ‘özerklik’ modelini yeniden raftan indirdi.

OYNAT 00:35 Gizli ittifak artık saklanamıyor: CHP-HDP kol kola! İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntülerde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi el ele kol kola seçim çalışması yapıyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakında HDP'nin olmaması, seçmenin ürkmemesi olarak yorumlanmıştı. Seçim çalışmaları sürecinde gizlenemeyen bu ittifak artık gün yüzüne çıktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:10 HDP Eş Genel Başkanı Buldan CHP adayı İmamoğlu'na oy istedi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Esenyurt'ta yaptığı konuşmada CHP ve İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na ile Esenyurt adayı Kemal Deniz Bozkurt'a oy istedi. “Büyükşehir'de AKP-MHP kaybetsin siz biliyorsunuz ne yapacağınızı' diyen Buldan sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz buralarda demokratik güç birlikleriyle birlikte hareket ediyoruz.' BiP'te paylaş

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ÖRGÜTE DİYET ÖDENECEK

31 Mart seçimlerinde HDP ile ittifak yaparak bazı belediyeleri kazanan CHP, terör örgütüne bedel ödemek için Türkiye’nin üniter yapısını tartışmaya açtı. İlk iş, Türkiye’nin 1988 yılında imzalayıp 1992 yılında yürürlüğe soktuğu Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’ni gündeme getirmek oldu. Ankara, Türkiye’nin üniter yapısını tehlikeye sokacağı, özerliklik/federasyona kapı aralayacağı ve güneydoğuda yaşanan terör sorununu uluslararası platforma taşıyacağı endişesiyle anlaşmanın 7 maddesinde bulunan 10 fıkraya şerh koymuştu.

OYNAT 04:31 CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: O şehitler için vicdanın niye sızlamadı? Türk evlatları için de vicdanın kanıyor mu?

OYNAT 00:28 Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapiste yatıyor Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok terör olayından yargılanması süren ve 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözleriyle de sosyal medyada tepki toplayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, ''Haksız yere hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni, 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesidir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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KURULTAYDA GÜNDEME GELDİ

CHP şimdi bu şerhleri kaldırmayı gündemine aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2011 yılından başlayarak birçok kez Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı hayata geçireceklerini, şerhlerin kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak bu vaat ‘CHP özerklik istiyor’ eleştirilerinin ardından rafa kalkmıştı. Bu vaat şimdi CHP yönetimince bir kez daha gerçekleştirilmek isteniyor. CHP’nin geçtiğimiz haftaki kurultayında bir grup delege, önerge vererek ‘Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan şerhlerin kaldırılmasını istedi.

GÜNDEM PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

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EREN ERDEM İTİRAF ETTİ

Eren Erdem

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ise sözkonusu özerklik talebinin parti yönetiminin de gündeminde olduğunu ortaya koydu. Kuzey Irak’taki Barzani Yönetimi’nin televizyon kanalına konuşan Erdem, CHP’nin Kürt sorunu ile ilgili bir rapor hazırladığını, raporda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’ndeki şerhlerin kaldırılmasının da olduğunu söyledi. İşte Erdem’in ağzından Türkiye’yi bölme planının satır başları:

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OYNAT 00,27 Eren Erdem'den ÖSO hakkında skandal sözler CHP'li Eren Erdem, TSK'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO'ya hakaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i terör örgütleri YPG/PKK, DEAŞ'tan temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için ÖSO'yla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na ara vermeden devam ederken CHP'li Eren Erdem 'ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?' diye konuştu. BiP'te paylaş

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‘ŞERHLER KALKACAK’

“CHP olarak Kürt meselesini Türkiye’nin ortak sorunu olarak görüyoruz. Rapor çalışması Türkiye’nin birçok bölgesindeki kanaat önderlerinin de görüşleri alınarak hazırlanıyor. Bu rapor CHP’nin şöyle bir perspektifle sahaya çıkmasına yol açacak: Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinin altını dolduracaktır bu rapor. Genel Başkanımız bir önceki kurultayda ‘Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız’ demişti. Bu sorunun çözümü açısından kritik adımlardan biri. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu beyanının da yer aldığı kapsamlı bir süreçten bahsedebiliriz.”

İYİ Parti ne diyecek?

CHP’nin terör örgütü ve siyasi uzantısı olan HDP’nin teleplerine yüksek sesle destek vermesi, gözleri Millet İttifakı’nın diğer üyesi İYİ Parti’ye çevirdi. Parti yönetiminden şimdilik bir açıklama yok. Ancak CHP-HDP yakınlaşmasının görmezden gelindiği gerekçesiyle parti tabanında yaşanan huzursuzluğa yönetimin de daha fazla sessiz kalamayacağı belirtiliyor.

OYNAT 00:00 Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Türkiye şehitlerine ağlarken CHP terörist cenazesinde: Kaftancıoğlu teşkilatını gönderdi

Türkiye’yi bölme planı

Uzmanlar CHP’nin hamlesinin Türkiye’nin bütünlüğünü tehdit edeceğini vurguluyor. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesinde yer alan bazı maddelerin egemenlik alanını sınırladığı için Türkiye tarafından onaylanmadığını ifade eden SETA Uzmanı Dr. Hüseyin Alptekin şunları söylüyor: “Türkiye son zamanlarda siyaset anlayışında değişikliğe gitti. Siyasi anlayışını, egemenlik haklarını dışarıyla paylaşmama üzerine kurdu. Özellikle Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki bazı maddeler Türkiye’nin üniter devlet yapısına uygun görülmedi. Yerel yönetimlerin merkezi idareden bu kadar bağımsız olması Türkiye gibi üniter devletler tarafından uygun görülmedi. Zaten sadece Türkiye değil, diğer pek çok Avrupa Konseyi üyesi ülke de çekinceler koydu. Özerklik konusunda atılacak adımlar uzun vadede toplumsal bütünlüğü zedeleyebilir. Özerklik konusunda HDP’nin talebi var, CHP de özerklik ilanından yanaysa bunu net bir şekilde söylemeli.”

OYNAT 00:58 Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda ittifakın gizlenmemesi gerektiğinden bahsederek, “En azından İstanbul seçimini kazanmak adına bir seferliğe mahsus olmak üzere biz bunu kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. İttifaklar açık ve şeffaf olmalı. İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip, HDP'yi savundu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu, İmamoğlu Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:40 Bakan Soylu'dan İmamoğlu sorusuna cevap: Bu ülkeyi PKK'lılar, HDP'liler şikayet eder Gündeme dair gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Avrupa'da bir fırsatını bulup Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlali yaptığını söylemek. Terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletim ve İmamoğlu'ndan özür dilerim.' dedi. Bakan Soylu sözlerine şu şekilde devam etti, 'Söylediğimiz her sözün arkasındayız. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir? Söylediğimiz sözün arkasındayız, bedelini ödemeye de hazırız.' BiP'te paylaş

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Bayık da aynı fikirde!

Cemil Bayık

CHP’nin gündemine aldığı öneri daha önce bizzat terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık tarafından talep edilmişti. 2015 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Bayık şunları kaydetmişti: “Avrupa’da yerel yönetim şartları var değil mi? Kendi kendini yönetme, demokrasiyi artık merkezden değil, yerelden geliştirme... Kürdistan’da da PKK’nın, KCK’nın geliştirdiği budur. Artık Türk devletinin Kürdistan’da Kürt halkına vereceği bir şey yoktur. Biz kendi valimizi, kendi kaymakamımızı kendimiz tayin etmek istiyoruz. Halkımız bunu seçmeli. Halkımız kendi kendini yönetmeli. Kendi güvenliğini sağlamalı. Avrupa’nın yerel yönetim şartları var, biz bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz.”



