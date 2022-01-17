CHP Sözcüsü Öztrak HDP'li Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Güzel hakkında hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki fezleke hazırlanmıştı.
Skandala ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fezleke, Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu. Öztrak'ın sözleri 'net olmadığı' gerekçesiyle eleştirilmişti. CHP Sözcüsü'ne bu haftaki açıklamaları sonrası aynı soru yeniden soruldu.
"LAFIN TAMAMI AKILLIYA SÖYLENMEZ"
HDP'li Güzel hakkında gerekli açıklamaları yaptığını söyleyen Öztrak, aynı sorunun kendisine yöneltilmesine tepki gösterdi.
CHP Sözcüsü, "Terör kırmızı çizgimiz, elinde silahla poz veren bir teröristle poz veren biriyle fotoğraf çektirmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez." dedi.