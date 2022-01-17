Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Güzel hakkında hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iki fezleke hazırlanmıştı.

GÜNDEM Öldürülen PKK'lı terörist HDP vekili Semra Güzel'in sevgilisi çıktı

Skandala ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fezleke, Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu. Öztrak'ın sözleri 'net olmadığı' gerekçesiyle eleştirilmişti. CHP Sözcüsü'ne bu haftaki açıklamaları sonrası aynı soru yeniden soruldu.

OYNAT 00:28 CHP Sözcüsü Öztrak HDP'li Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin yaptığı basın açıklamasında, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel konusunda kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi. Geçtiğimiz haftaki açıklamasında Güzel hakkındaki fezleke için 'gereğinin yapılacağını' söyleyen ve net olmamakla eleştirilen Öztrak, 'Gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"LAFIN TAMAMI AKILLIYA SÖYLENMEZ"

HDP'li Güzel hakkında gerekli açıklamaları yaptığını söyleyen Öztrak, aynı sorunun kendisine yöneltilmesine tepki gösterdi.

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CHP Sözcüsü, "Terör kırmızı çizgimiz, elinde silahla poz veren bir teröristle poz veren biriyle fotoğraf çektirmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez." dedi.

GÜNDEM CHP 'Semra Güzel' kararını açıkladı: Terör kırmızı çizgimiz fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız