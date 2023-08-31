CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef aldı: Bu hareket kendiliğinden oluşmadı

Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların kendiliğinden oluşmadığını öne sürdü.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, 'mevzu:' isimli YouTube kanalına verdiği röportajda tuhaf iddialarda bulundu.
Genel seçimlerde istenmediğini bildiği halde kendi adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuşan Gürses, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden geçleri hedef aldı.
'Kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil'
Zafer ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü
Programın Zafer Partisi ve Memleket Partisi bölümünde ise "Bence daha kritik ve daha temel sorun bu siyasi partiler. Neden, nasıl, hangi kaynaklarla ve hangi hedeflerle kuruldu? Acaba iktidar bir şekilde kendi milli ve yerli muhalefetini mi inşa etmeye başladı Türkiye’de?" diyerek partilerin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.