|
Gündem

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef aldı: Bu hareket kendiliğinden oluşmadı

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençleri hedef alarak "Bu kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil" dedi. Muhalefetin başarısızlığının faturasını yine iktidara kesmeye çalışan Gürses, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.

10:02 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların kendiliğinden oluşmadığını öne sürdü.

Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların kendiliğinden oluşmadığını öne sürdü.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, 'mevzu:' isimli YouTube kanalına verdiği röportajda tuhaf iddialarda bulundu.

Genel seçimlerde istenmediğini bildiği halde kendi adaylığını dayatan ve 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuşan Gürses, Kılıçdaroğlu'nu protesto eden geçleri hedef aldı.



'Kendiliğinden oluşmuş bir hareket değil'

Gürses,
"Niye birden bire bütün CHP örgütlerinin önüne gençler gitmeye başladı? 'Kılıçdaroğlu aday olma' diye bağırmaya başladılar. Sen bunun kendiliğinden oluşmuş bir hareket olduğunu mu düşünüyorsun? Bence değil"
ifadelerini kullandı.

Zafer ve Memleket Partisi'nin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü

Programın Zafer Partisi ve Memleket Partisi bölümünde ise "Bence daha kritik ve daha temel sorun bu siyasi partiler. Neden, nasıl, hangi kaynaklarla ve hangi hedeflerle kuruldu? Acaba iktidar bir şekilde kendi milli ve yerli muhalefetini mi inşa etmeye başladı Türkiye’de?" diyerek partilerin iktidar tarafından kurulduğunu öne sürdü.


CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var
CHP'li Tanju Özcan 'koltuktan kalkmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Psikolojik sorunları var

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de yaşanan kaos her gün sürmeye devam ediyor. CHP'den ihraç edilen ve değişim için kilometrelerce yol yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz" sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş" diyerek, "Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor. Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı" ifadelerine yer verdi.

#Özlem Gürses
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi şartları taşıya öğrencilere burs verecek