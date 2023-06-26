CHP yandaşı Merdan Yanardağ terörist başı Öcalan'a övgüler dizdi: RTÜK harekete geçti

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in Meclis'te yaptığı konuşma milletvekillerinden büyük alkış topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine değinen Karayel 'Niye gitmiyor gitmekte olan?' diye sordu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'e de cevap veren Karayel, "Kürsüye çıkıp yurt dışına çıkanlardan bahsettiniz. Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var" dedi. Çömez'in ayağa kalkarak kürsüye yürümesi üzerine konuşmasını sürdüren Karayel “Otur yerine otur, demokrasi bu değil. Çıkıp kaçarken düşünecektin. Şimdi nasıl geldin buraya? Çıktın buraya artistlik yapıyorsun. Oraya çıkıp millete parmak sallamak kolay, sende dönüp dolaşıp bu memlekete geldin” dedi. AK Partili vekilin sözleri milletvekillerinden büyük alkış aldı.