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CHP yandaşı Merdan Yanardağ terörist başı Öcalan'a övgüler dizdi: RTÜK harekete geçti

Katıldığı bir programda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizen CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a bir tepki de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TELE 1 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

09:57 . 26/06/2023 Pazartesi
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RTÜK Başkanı Şahin Merdan Yanardağ'ın sözleri üzerine harekete geçti.

RTÜK Başkanı Şahin Merdan Yanardağ'ın sözleri üzerine harekete geçti.

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi. Merdan Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik güzellemelerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.


CHP yandaşı Yanardağ'a bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.


"Gerekli inceleme başlatıldı"

RTÜK Başkanı Şahin, Yanardağ'ın açıklamaları üzerinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
" dedi.

Terörist başına övgüler yağdırdı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada,
"Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir düzen olur mu? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir"
demişti.



AK Partili Karayel'den İYİ Partili Çömez'e: Yurt dışına kaçıp Meclis'e geldin
AK Partili Karayel'den İYİ Partili Çömez'e: Yurt dışına kaçıp Meclis'e geldin

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in Meclis'te yaptığı konuşma milletvekillerinden büyük alkış topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine değinen Karayel 'Niye gitmiyor gitmekte olan?' diye sordu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'e de cevap veren Karayel, "Kürsüye çıkıp yurt dışına çıkanlardan bahsettiniz. Bu kürsüde yurt dışında dolaşıp buraya gelen ve bu kürsüye çıkanları da gördük. Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp yurt dışında dolaşıp şimdi milletvekili olduğu için buraya çıkanlar var" dedi. Çömez'in ayağa kalkarak kürsüye yürümesi üzerine konuşmasını sürdüren Karayel “Otur yerine otur, demokrasi bu değil. Çıkıp kaçarken düşünecektin. Şimdi nasıl geldin buraya? Çıktın buraya artistlik yapıyorsun. Oraya çıkıp millete parmak sallamak kolay, sende dönüp dolaşıp bu memlekete geldin” dedi. AK Partili vekilin sözleri milletvekillerinden büyük alkış aldı.




#RTÜK
#Merdan Yanardağ
#Terörist Başı
#terör
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