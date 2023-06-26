CHP yandaşı Merdan Yanardağ terörist başı Öcalan'a övgüler dizdi: RTÜK harekete geçti

RTÜK Başkanı Şahin Merdan Yanardağ'ın sözleri üzerine harekete geçti.
Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi. Merdan Yanardağ'ın Öcalan'a yönelik güzellemelerine ise sosyal medyadan tepki yağdı.
CHP yandaşı Yanardağ'a bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi.
"Gerekli inceleme başlatıldı"
"Gerekli inceleme başlatıldı"
RTÜK Başkanı Şahin, Yanardağ'ın açıklamaları üzerinde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
" dedi.
Terörist başına övgüler yağdırdı
Terörist başına övgüler yağdırdı
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada,
"Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir düzen olur mu? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir"
demişti.
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2 saat önce