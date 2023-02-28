CHP yandaşı Serdar Akinan'dan Halk TV iddiası: Uyuşturucu parasıyla kuruldu

Serdar Akinan, Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu öne sürdü.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan, katıldığı canlı yayında Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
Halk TV'de tartışma programlarının yüzleri olan Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'ın program başına 15-20 bin lira aldığını söyleyen Akinan şöyle konuştu:
Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu öne sürdü: O para Türkiye'ye geldi
Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu iddia eden Akinan sözlerine şöyle devam etti: