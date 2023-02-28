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CHP yandaşı Serdar Akinan'dan Halk TV iddiası: Uyuşturucu parasıyla kuruldu

CHP'ye yakınlığıyla tanınan Serdar Akinan, konuk olduğu yayında Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Akinan, kanalın tartışma programlarının öne çıkan isimleri Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'ın program başına 15-20 bin TL aldığını söyledi. Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu iddia eden Serdar Akinan, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun İngiltere'de milyonlarca dolarlık bir şirket kurduğunu ve bu şirketin batmasının ardından paranın Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Akinan, "Altını çiziyorum yaptığı yatırım milyonlarca dolar. Reklam gelirleri belli" dedi.

17:48 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Serdar Akinan, Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu öne sürdü.

Serdar Akinan, Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu öne sürdü.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan, katıldığı canlı yayında Halk TV'ye ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Halk TV'de tartışma programlarının yüzleri olan Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'ın program başına 15-20 bin lira aldığını söyleyen Akinan şöyle konuştu:

"Akan paraları biliyorum. Bu adamları biliyorsunuz artık Türkiye televizyonlarında konuk almak için sabit para veriyorsun. O gördüğünüz ekranlardaki, Halk TV'deki ekrana çıkanların hepsi benim arkadaşım. Sözleşmeleri var. Bu illegal değil, gayri ahlaki değil normal ama alınan rakamlar mesela KRT'de atıyorum bin liraysa burada 15-20 bin lira. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi Barış Terkoğlu'nu, İsmail Saymaz'ı arasam 'ağabey pardon' demek zorunda. Sözleşmesi var."

Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu öne sürdü: O para Türkiye'ye geldi

Halk TV'nin uyuşturucu parasıyla kurulduğunu iddia eden Akinan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ses kaydı olduğu iddia ediliyor. Romanya'da bir TIR yakalanmış. İçinde uyuşturucu var ve yakalanan ve bu uyuşturucu TIR'ının güya sahibi Cafer Mahiroğlu. Sonradan soyadı da değişiyor. Asıl soyadı Mahiroğlu değil. Bunlar hep iddia. Şimdi bu adam İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş. Bu şirket batmış ve o para Türkiye'ye gelmiş. Bir binaya taşınıyor İstanbul'da Halk TV, devasa bir bina. Yaptığı yatırım milyonlarca dolar gene altını çiziyorum. Reklam gelirleri belli."





#Halk TV
#Serdar Akinan
#Cafer Mahiroğlu
1 saat önce
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CHP yandaşı Serdar Akinan'dan Halk TV iddiası: Uyuşturucu parasıyla kuruldu
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