CHP yandaşı Serdar Akinan'dan Halk TV iddiası: Uyuşturucu parasıyla kuruldu

"Bir ses kaydı olduğu iddia ediliyor. Romanya'da bir TIR yakalanmış. İçinde uyuşturucu var ve yakalanan ve bu uyuşturucu TIR'ının güya sahibi Cafer Mahiroğlu. Sonradan soyadı da değişiyor. Asıl soyadı Mahiroğlu değil. Bunlar hep iddia. Şimdi bu adam İngiltere'de milyonlarca dolarlık dev bir şirket kurmuş. Bu şirket batmış ve o para Türkiye'ye gelmiş. Bir binaya taşınıyor İstanbul'da Halk TV, devasa bir bina. Yaptığı yatırım milyonlarca dolar gene altını çiziyorum. Reklam gelirleri belli."