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CHP'de bir ikiyüzlülük daha: Avcı hayvansever!

Meclis’te sokak köpekleriyle ilgili tasarıya güya “hayvanseverlik”, “merhamet” adı altında karşı çıkan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in “avcılık” kulübüne üye olduğu ortaya çıktı. Karadeniz, çocuğu köpek saldırısında ağır yaralanan Halil Yılmaz’ı hakaretlerle komisyondan dışarı çıkaran vekillerin de başını çekiyordu.

Uğur Duyan
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 02:45 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz

Hayvansever sivil toplum kuruluşlarını (STK) Meclis'e milletvekili araçlarında gizlice sokan CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra Pınar’ın annesi Derya Pınar’ın üzerine yürüyen muhalefet milletvekilleri, köpeklerin ısırdığı Tunahan Yılmaz'ın (10) babası Halil Yılmaz’a da skandal sözler söyledi. Acılı babaya hakaret edenler arasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz başı çekti. Karadeniz, Halil Yılmaz'a “Köpek katili olacaksınız bunu evdeki çocuklarınıza sordunuz mu?” dedi. Yılmaz da, Karadeniz'e “Sabahtan beri sizi dinliyorum. Nasıl bir insansınız?” diyerek tepki gösterdi. Yılmaz, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım” ifadelerini kullandı. Acılı babaya saldıran milletvekili Karadeniz’in ise “hobi olarak” hayvan öldürmeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Karadeniz'in “Sinop Avcılar Kulübü" üyesi olduğu öğrenildi.


Vicdandan bahseden köpek savunucusu Güliz Gündüz’ün kuduzdan hayatını kaybeden küçük Mustafa ile dalga geçtiği ortaya çıktı

Bitlis’te 2022 yılında, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin, kaldırıldığı hastanede kuduz olduğu tespit edildikten kısa süre sonra feci şekilde can verdi. Mustafa, hastane odasındaki fotoğrafıyla akıllara kazındı ve sadece perişan olan ailesini değil tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Dün, 17 Temmuz Çarşamba günü, Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda söz alan hayvan savunucusu Güliz Gündüz’ün, küçük Mustafa’nın ölümüyle dalga geçtiği paylaşımı ortaya çıktı. Gündüz, hemen her gün bir başka yetişkine ya da çocuğa saldırıda bulunan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı çıkarak, “Gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Devlet eğer bunu yasallaştırırsa her yerde bu katliam artacak. Biz bunu istemiyoruz. Bizim vicdanımızla oynamayın, bizim aklımızla oynamayın” ifadelerini kullandı. Konuşmasında vicdandan bahseden Güliz Gündüz’ün, Mustafa’nın kuduz olduğuna dair yapılan habere, “İnsanların ısırdığı 2 köpek kuduz teşhisiyle zortraya sevk edildi” yorumunda bulundu.


#CHP
#Başıboş Köpek Sorunu
#Barış Karadeniz
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