CHP'de bir ikiyüzlülük daha: Avcı hayvansever!

Hayvansever sivil toplum kuruluşlarını (STK) Meclis'e milletvekili araçlarında gizlice sokan CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. Köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden Mahra Pınar’ın annesi Derya Pınar’ın üzerine yürüyen muhalefet milletvekilleri, köpeklerin ısırdığı Tunahan Yılmaz'ın (10) babası Halil Yılmaz’a da skandal sözler söyledi. Acılı babaya hakaret edenler arasında CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz başı çekti. Karadeniz, Halil Yılmaz'a “Köpek katili olacaksınız bunu evdeki çocuklarınıza sordunuz mu?” dedi. Yılmaz da, Karadeniz'e “Sabahtan beri sizi dinliyorum. Nasıl bir insansınız?” diyerek tepki gösterdi. Yılmaz, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah'a çocuğumu alsın diye yalvardım” ifadelerini kullandı. Acılı babaya saldıran milletvekili Karadeniz’in ise “hobi olarak” hayvan öldürmeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Karadeniz'in “Sinop Avcılar Kulübü" üyesi olduğu öğrenildi.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz
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1 saat önce