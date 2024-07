CHP'de bir ikiyüzlülük daha: Avcı hayvansever!

Bitlis’te 2022 yılında, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Mustafa Erçetin, kaldırıldığı hastanede kuduz olduğu tespit edildikten kısa süre sonra feci şekilde can verdi. Mustafa, hastane odasındaki fotoğrafıyla akıllara kazındı ve sadece perişan olan ailesini değil tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Dün, 17 Temmuz Çarşamba günü, Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda söz alan hayvan savunucusu Güliz Gündüz’ün, küçük Mustafa’nın ölümüyle dalga geçtiği paylaşımı ortaya çıktı. Gündüz, hemen her gün bir başka yetişkine ya da çocuğa saldırıda bulunan başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı çıkarak, “Gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Devlet eğer bunu yasallaştırırsa her yerde bu katliam artacak. Biz bunu istemiyoruz. Bizim vicdanımızla oynamayın, bizim aklımızla oynamayın” ifadelerini kullandı. Konuşmasında vicdandan bahseden Güliz Gündüz’ün, Mustafa’nın kuduz olduğuna dair yapılan habere, “İnsanların ısırdığı 2 köpek kuduz teşhisiyle zortraya sevk edildi” yorumunda bulundu.