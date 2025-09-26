Yeni Şafak
CHP'de Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş ihraç edildi

16:1726/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın Parti’den ihraç edilmesine karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.09.2025 tarihli toplantı kararına göre, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesinde yer alan "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca partiden kesin olarak ihraç edildi.


Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez'in sevk kararına yaptıkları itirazların reddine karar verildi. Bu isimler hakkındaki tedbirin devam edeceği bildirildi.


