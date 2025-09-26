Yeni Şafak
CHP'nin ihtiyati tedbir kararı itirazına ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP'nin ihtiyati tedbir kararı itirazına ret: Gürsel Tekin görevine devam edecek

26/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi, Gürsel Tekin görevine devam edecek.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin karara itirazı reddederek, tedbirin devamına hükmetti.


CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI


CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.


Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun "tedbiren görevden uzaklaştırılmasına" karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim yönetime atanmıştı.


CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu. Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.


CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi, Gürsel Tekin görevine devam edecek.



