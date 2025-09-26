Hafta sonu hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son duyurusuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bu durum, dün gece yarısından itibaren başladı ve cumartesi gününe dek devam edecek ve rüzgar hızının 80 km'ye kadar çıkması öngörülüyor. 11 kent için 'sarı' alarm verildi. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu, yer yer yağışlı bir hava hakim. Kocaeli ve İstanbul dolaylarında görülen yağışların etkisini cumartesi günü yitirmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise İstanbul'da 24, Edirne ve Kocaeli'de 25, Bursa'da 27 derece ölçülüyor.
Sıcaklıklar ülke genelinde düşmeye başlarken, cuma günü için İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat, Artvin, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.
HAVALAR SOĞUYACAK MI?
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji’den gelen son verilere göre İstanbul’da hafta sonu havanın nasıl olacağı, yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmini sonrasında belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava hâkim olması bekleniyor.
27 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi günü sabah saatlerinde havanın serin ve rüzgarlı olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak, gece ise 17 dereceye kadar düşecek.
28 EYLÜL PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazar günü havanın cumartesiye kıyasla biraz daha açık olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar gerileyecek.
11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 34, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık
VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık