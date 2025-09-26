Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
11 il için sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik 27-28 Eylül il il hava durumu tahmini

11 il için sarı alarm! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik 27-28 Eylül il il hava durumu tahmini

Tuğba Güner
10:3226/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Hafta sonu hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son duyurusuna göre, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Bu durum, dün gece yarısından itibaren başladı ve cumartesi gününe dek devam edecek ve rüzgar hızının 80 km'ye kadar çıkması öngörülüyor. 11 kent için 'sarı' alarm verildi. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu, yer yer yağışlı bir hava hakim. Kocaeli ve İstanbul dolaylarında görülen yağışların etkisini cumartesi günü yitirmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise İstanbul'da 24, Edirne ve Kocaeli'de 25, Bursa'da 27 derece ölçülüyor.

Sıcaklıklar ülke genelinde düşmeye başlarken, cuma günü için İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat, Artvin, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 26-27 Eylül'de Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 11 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı uyarıda bulundu.

HAVALAR SOĞUYACAK MI?


Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

FIRTINANIN HIZI: 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den gelen son verilere göre İstanbul’da hafta sonu havanın nasıl olacağı, yayımlanan 5 günlük hava durumu tahmini sonrasında belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava hâkim olması bekleniyor.


5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



27 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi günü sabah saatlerinde havanın serin ve rüzgarlı olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak, gece ise 17 dereceye kadar düşecek.

28 EYLÜL PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar günü havanın cumartesiye kıyasla biraz daha açık olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 16 dereceye kadar gerileyecek.

11 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

Meteoroloji tarafından fırtına alarmı verilen kentlerimiz ise şunlar: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU


Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı






ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı


KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 25, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 32, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI: 26, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık

KONYA: 25, Az bulutlu ve açık

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 24, Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı











ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık

VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 31, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık



#hafta sonu hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
#ankara hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?