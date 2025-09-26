İLLERİMİZDE HAVA DURUMU





Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 24, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ: 25, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



















