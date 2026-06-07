CHP'de kürsü buhranı

Olağanüstü kurultay için 110 milletvekili ile ortak bildiri yayınlayan Özel'in Grup Başkanlığını tartışmaya açan Kılıçdaroğlu cephesinin destekçi sayısının 20 bandında kalması, salı günü yapılacak grup toplantısını daha kritik hale getiriyor. Özel'in, geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak kararına rağmen grupta konuşması ve kürsünün kendisinde olduğunu göstermesi çift başlılık tartışmasını daha da derinleştirmişti.

MECLİS'İ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı için Meclis'e gelecek olması, Özel cephesini harekete geçirdi. Meclis grubunu fiili Genel Merkez ilan eden görevden uzaklaştırılan MYK'sını Meclis'te toplayan Özel'in temsil makamı olarak gördüğü grup başkanlığında ödün vermek istemediği ve Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşmasını parti iç programına ve tüzüğüne göre engellemek istediği bildirildi. Bu kapsamda, Özel'in grup yönetimiyle yarın Meclis'te yapacağı toplantıda yol haritasını çizmesi bekleniyor. Özel ve ekibi CHP Parti Grubu İç Yönetmeliği ve Meclis İçtüzüğü’nün kendilerine tanıdığı haklara bakarak kararlarını verecek.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Ankara kulislerinde yanıt bekleyen çok sayıda soru bulunuyor. TBMM'de genel başkanlık kaydı Kılıçdaroğlu adına güncellenmiş olsa da kapısındaki tabela grup başkanı olarak değiştirilen Özel'in yetkisi sürüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun Meclis’te hangi odada bulunacağı, kendisini hangi milletvekillerinin karşılayacağı, grup katına çıkıp çıkmayacağı ve CHP milletvekillerinin hangi ismin etrafında saf tutacağı merak konusu. Kılıçdaroğlu cephesi daha önce Özel'in grup başkanlığı seçiminin iptali için TBMM'ye başvururken, Özel ise "Grup başkanlığı boşalmıyor" diyerek geri adım atmayacağını ilan etmişti.











