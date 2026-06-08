Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP'de tüzük belirsizliği

CHP'de tüzük belirsizliği

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de tüzük tartışmaları büyüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile yaptığı ikinci toplantıda, partinin 2018 yılında değiştirilen “eski tüzüğüne dönüldüğü” mesajını verdi. Ancak parti içinde bu yaklaşımın hukuki dayanağı konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimler, mahkeme kararının tüzük değişikliklerini hükümsüz hale getirip getirmediğinin tartışmalı olduğunu dile getiriyor. 2018 tüzüğüne dönülmez de 2024 tüzüğü yürürlükte kalırsa genel başkanın gücü ciddi oranda azalıyor.



#chp
#siyaset
#kemal kılıçdaroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman kapanacak 2026? MEB karne günü ve yaz tatili tarihi