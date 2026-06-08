CHP'de tüzük belirsizliği

CHP’de tüzük tartışmaları büyüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile yaptığı ikinci toplantıda, partinin 2018 yılında değiştirilen “eski tüzüğüne dönüldüğü” mesajını verdi. Ancak parti içinde bu yaklaşımın hukuki dayanağı konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimler, mahkeme kararının tüzük değişikliklerini hükümsüz hale getirip getirmediğinin tartışmalı olduğunu dile getiriyor. 2018 tüzüğüne dönülmez de 2024 tüzüğü yürürlükte kalırsa genel başkanın gücü ciddi oranda azalıyor.