CHP’deki tek adamlık bitmeli

04:007/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Abdulvahap Göçer
CHP yönelik eleştirileri sebebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Malatya’nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "Ben partime ihanet etmedim. Kimseyi arkasından hançerlemedim. Yıllardır alınamayan bir ilçeyi kazanarak partime hediye ettim" dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Kurulda, partisi CHP’ye yönelik eleştirileri nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ye sevk edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in savunması alındı. YDK’de yaptığı savunma sonrası açıklamada bulunan Göçer, kentte 'tek adam' anlayışının hâkim olduğunu öne sürerek CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya sert eleştiriler yöneltti.

PARTİDE KURUMSAL KİMLİK KALMADI

Savunmasında parti içindeki işleyişe ve Malatya'daki yönetim anlayışına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Göçer, Malatya'da parti yönetiminin tek merkezden yürütüldüğünü iddia etti. Göçer, "Malatya'da tek adamlık hâkimdir. Ağbaba tek adamdır ve her şeyi hiçe sayıyor. 20 yıldır tek bir milletvekili ile temsil ediliyoruz. Altı milletvekili olan bir ilde iki milletvekili ile temsil edilmesi gerekirken bir milletvekili ile temsil ediliyoruz. 'Az olsun benim olsun' anlayışı vardır" ifadelerini kullandı. Partinin kurumsal yapısının zedelendiğini savunan Göçer, yaşadığı sorunları aktaracak muhatap bulamadığını belirterek, "Partide kurumsal bir kimlik kalmamış, derdimi anlatacak kimse kalmamış. Aradığımız herkes 'Veli Ağbaba bilir' diyor. Çalışmalarımızı ortaklarımıza ve parti yönetimine koyarsak parti yürümez" şeklinde konuştu. Öte yandan disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



#CHP
#Siyaset
#Politika
