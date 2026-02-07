CHP’deki tek adamlık bitmeli

Savunmasında parti içindeki işleyişe ve Malatya'daki yönetim anlayışına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Göçer, Malatya'da parti yönetiminin tek merkezden yürütüldüğünü iddia etti. Göçer, "Malatya'da tek adamlık hâkimdir. Ağbaba tek adamdır ve her şeyi hiçe sayıyor. 20 yıldır tek bir milletvekili ile temsil ediliyoruz. Altı milletvekili olan bir ilde iki milletvekili ile temsil edilmesi gerekirken bir milletvekili ile temsil ediliyoruz. 'Az olsun benim olsun' anlayışı vardır" ifadelerini kullandı. Partinin kurumsal yapısının zedelendiğini savunan Göçer, yaşadığı sorunları aktaracak muhatap bulamadığını belirterek, "Partide kurumsal bir kimlik kalmamış, derdimi anlatacak kimse kalmamış. Aradığımız herkes 'Veli Ağbaba bilir' diyor. Çalışmalarımızı ortaklarımıza ve parti yönetimine koyarsak parti yürümez" şeklinde konuştu. Öte yandan disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.