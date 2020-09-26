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Gündem CHPden Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDPli isimlere destek çağrısı
POLİTİKA

CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki CHP'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li İlhan Cihaner, gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li İlhan Cihaner.
CHP'li İlhan Cihaner.

Dün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki
GÜNDEM
HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki

Kılıçdaroğlu'ndan destek telefonu

HDP'li isimlere yapılan operasyona ilk tepki CHP'den gelmişti. Birçok vekil gözaltı kararlarını hukuksuz bulduğunu dile getirmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'yi arayıp bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
OYNAT 05:39
6-7 Ekim Kobani olaylarının gerçek yüzü!
6-7 Ekim'de HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan sokak eylemlerinin gerçek yüzü.

Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı

HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

"Hukuksuz gözaltıları kınayın"

CHP'li İlhan Cihaner de Meclis'e çağrıda bulundu. Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.

TVNET'ten ağlatan Yasin Börü teaserı
OYNAT 03:22
TVNET'ten ağlatan Yasin Börü teaserı
HDP'nin çağrısıyla 6 Ekim 2014'te izinsiz gösteriler düzenlendi. 2 günde 50 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Bağlar ilçesinde kurban eti dağıtan Yasin Börü bu acımasız çağrı sonucu saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Aradan tam 1 yıl geçmesine rağmen anne Hatice Börü o günleri dünmüş gibi yaşıyor. TVNET ekibinin Yasin Börü için hazırladığı teaser izleyenleri hüzne boğuyor.
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