CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

Dün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

GÜNDEM HDP'deki 6-8 Ekim gözaltılarına CHP'den tepki

Kılıçdaroğlu'ndan destek telefonu

HDP'li isimlere yapılan operasyona ilk tepki CHP'den gelmişti. Birçok vekil gözaltı kararlarını hukuksuz bulduğunu dile getirmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise HDP'yi arayıp bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

GÜNDEM Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma: 82 kişi için gözaltı kararı

GÜNDEM HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı

"Hukuksuz gözaltıları kınayın"

CHP'li İlhan Cihaner de Meclis'e çağrıda bulundu. Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.

TBMM’ye çağrımızdır:

Sayın @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu @erkbas

Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) September 25, 2020