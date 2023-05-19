CHP’den muhtarlara siyasi rüşvet

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy karşılığında mahalle muhtarlarına belediyede iş ve mahalleye hizmet sözü verdi. Yeni Şafak’a konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay şunları söyledi: “Bu iddia değil, gerçek. Zeydan Karalar da kabul etti. Muhtarlarımız bize geldi. Karalar’ın kendilerine mahallelerinde Kılıçdaroğlu’nun oyunun artırılması karşılığı iş ve hizmet teklif ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun oyunun arttığı mahalle muhtarı bir isim verecek, o kişi belediyede işe alınacak, mahalleye hizmet götürülecekmiş. Bunun adı siyasi rüşvet. CHP kazandığı belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacağına dair namus sözü vermiş ve tutmamıştı. Şimdi de siyasi rüşvet teklif ediyor. Bu yolla işe giren olursa, hepsini ifşa edeceğiz.”