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CHP’den muhtarlara siyasi rüşvet

Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda 5 puan geride bitiren CHP, ikinci tur için siyasi rüşvet dağıtmaya başladı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy karşılığında mahalle muhtarlarına belediyede iş ve mahalleye hizmet sözü verdi. Yeni Şafak’a konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay şunları söyledi: “Bu iddia değil, gerçek. Zeydan Karalar da kabul etti. Muhtarlarımız bize geldi. Karalar’ın kendilerine mahallelerinde Kılıçdaroğlu’nun oyunun artırılması karşılığı iş ve hizmet teklif ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun oyunun arttığı mahalle muhtarı bir isim verecek, o kişi belediyede işe alınacak, mahalleye hizmet götürülecekmiş. Bunun adı siyasi rüşvet. CHP kazandığı belediyelerde kimseyi işten çıkarmayacağına dair namus sözü vermiş ve tutmamıştı. Şimdi de siyasi rüşvet teklif ediyor. Bu yolla işe giren olursa, hepsini ifşa edeceğiz.”


CHP Kazakistan'da darbe finanse eden ABD kuruluşundan aldığı fonla dernek kurdu
CHP Kazakistan'da darbe finanse eden ABD kuruluşundan aldığı fonla dernek kurdu

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde gerçekleştirdiği ABD ziyareti, gizemli sekiz saati ve ABD'nin seçim sürecine müdahalede bulunduğu iddiaları gündemdeyken CHP'nin seçim döneminde ABD fonuyla kurulan bir dernek üzerinden gençlere muhalefet güzellemesi yaptırdığı ortaya çıktı. ABD’li kuruluş International Republican Instutue'nın (IRI) fonlandığı Yirmi İkinci Yüzyıl isimli dernekte, üst düzey vazifede bulunan dört kişiden ikisinin daha önce CHP'de görev alan isimler olduğu öğrenildi. YouTube üzerinden yayınlanan röportajlarla ve reklamlarla gençleri etki altına almaya çalışan derneğe, ABD kuruluşu IRI üzerinden 40 bin dolar fon desteğinde bulunulduğu belirlendi. CHP'nin gençleri etkilemek için çalıştığı ABD kuruluşu IRI'nın Kazakistan'daki Ocak olaylarında başrolde olduğu ve darbeyi finanse ettikleri iddia ediliyor. IRI çalışanlarının hakkında Çin'de gözaltı kararının bulunduğu ve ülkeye girişlerinin yasak olduğu biliniyor.


#Seçim
#CHP
#Adana
#Adana Büyükşehir Belediyesi
#Zeydan Karalar
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