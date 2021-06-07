Gündem CHPli Aksünger Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Ünsal Arıkın reklamını yaptı
POLİTİKA

CHP'li Aksünger Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Ünsal Arık'ın reklamını yaptı

"PYD terör örgütü değildir" açıklamasıyla hafızalarda olan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretleriyle gündeme gelen Ünsal Arık isimli boksörün reklamını yaptı. Aksünger, bir müsabaka sonrası "Her yumruk Tayyip’e" sözleriyle Cumhurbaşkanına hakarette bulunan Arık’ın videosunu paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Aksünger Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Ünsal Arıkın reklamını yaptı
Erdal Aksünger

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "PYD terör örgütü değildir" ifadeleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sık sık hakarette bulunmasıyla gündeme gelen Ünsal Arık isimli boksöre destek çıktı.

Aksünger, bir boks müsabakası sonrası Arık’ın, “Her yumruk Tayyip’e” ifadesini kullandığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aksünger, tweetinde “Avrupa Boks Şampiyonu olan Ünsal Arık maç sonu: Her yumruk Tayyip’e” notunu düştü.

Arık, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “terörist” deyip suikast ile tehdit etmişti.

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