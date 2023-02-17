CHP'li Alpay Antmen'in deprem felaketi üzerinden yaptığı manipülasyon deşifre oldu

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CHP Milletvekili Alpay Antmen
CHP Milletvekili Alpay Antmen, riskli alan kararının iptal edilmesinin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanlığına yükleyerek hedef gösterse de işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.
Bu karar 14 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak bu kararın ardından 6 mahalle yeniden karara itiraz etti. Bakanlar Kurulu tarafından yıkım kararını iptal eden idari mahkemenin kararına yapılan itiraz ve 14 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan mükerrer kararla birlikte yeni yargı süreci başladı.
Yargı süreçleri 2022 yılında tamamlandı ve Danıştay davaya son noktayı koyarak Bakanlar Kurulu Kararını iptal etti. Mahkeme kararları kesinleşince de Cumhurbaşkanlığı riskli alan kararını iptal etmek zorunda kaldı.
Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş 2022 yılında yaptığı paylaşımında yargı sürecini şöyle anlattı:
Tüm bu yargı süreçlerini görmezden gelerek Cumhurbaşkanının bu kararı tek başına kendisinin aldığı imasıyla kararnameyi kamuoyuna servis eden CHP Milletvekili Av. Alpay Antmen'in yapmaya çalıştığı algı operasyonu gün yüzüne çıkınca tepkilerin hedefi oldu.