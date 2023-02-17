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CHP'li Alpay Antmen'in deprem felaketi üzerinden yaptığı manipülasyon deşifre oldu

CHP Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanının, “İskendurun’un riskli bölge ilan edilmesine” karşı çıktığını söyleyip algı operasyonuna soyundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren CHP'li Antmen'in kara propagandası kısa sürede bozuldu ve işin aslı ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu tarafından alınan 6 mahalleye yönelik kentsel dönüşüm projesinin Meydan Mahallesi muhtarı tarafından 2015 ve 2017 yıllarında iki kez yargıya taşındığı ve kararın iptal edildiği öğrenildi. 11 yılı aşkın bir süre devam eden yargılama süreci sonrası mahkeme kararı kesinleşince de Cumhurbaşkanlığının kararı iptal etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

12:49 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Milletvekili Alpay Antmen

CHP Milletvekili Alpay Antmen

CHP Milletvekili Av. Alpay Antmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla deprem felaketi üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı. Antmen,
"Bu Cumhurbaşkanlığı kararını her vatandaşa ulaştırın! Depremde binlerce insanımızı kaybettiğimiz Hatay İskenderun’da afet riski altında alan ilan edilen bölge kararının tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı kararname. Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!"
diyerek Cumhurbaşkanlığı kararnamesini paylaştı.

CHP Milletvekili Alpay Antmen, riskli alan kararının iptal edilmesinin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanlığına yükleyerek hedef gösterse de işin aslının başka olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık 2013'te 'riskli alan' kararı aldı

Hatay'daki 6 mahallenin riskli alan ilan edilmesine dair ilk karar 2013 yılında alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İskenderun'da 6 mahalle için
23/8/2013 tarihli ve 5185 sayılı yazısı üzerine,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci maddesine göre
, Bakanlar Kurulu’nca
16/9/2013
'te aldığı kararı uygulamaya koydu.

Kentsel dönüşüm kararına itiraz edildi

Ancak riskli alanlardan birisi olan
İskenderun-Meydan Mahallesi muhtarı Ramazan Güneş
, Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve belediye tarafından yürütülecek olan yıkım ve yeniden imar edilecek olan 6 mahalleye yönelik kentsel dönüşüm projesini
25 Kasım 2015
tarihinde yargıya taşıdı. Danıştay 14 daire başkanlığına yürütmeyi durdurmak için dava açtı. Bölgede bazı gruplar, 6 mahalleyi örgütleyerek kentsel dönüşüme direniş mücadelesi başlattı.

Evrensel Gazetesi'nin 28.11.2013 tarihli haberi.

Afet riski kararı mahkemece iptal edildi

Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş tarafından 6 mahalle adına açılan dava 5 yıl sürdü ve idare mahkemesi tarafından 04.10.2017 günü karar bağlandı. Mahkeme,
Bakanlar Kurulu tarafından alınan yıkım ve Kentsel Dönüşüm Kararı mahkemece iptal edildi.

Bakanlar kurulu yeniden 'riskli alan' ilan etti

İdare Mahkeme tarafından iptal edilen yıkım kararının ardından
Bakanlar Kurulu bu karara itiraz etti ve söz konusu 6 mahalleyi yeniden Riskli Alan
ilan etti.
Bakanlar Kurulu'nun 6 mahalleyi yeniden riskli alan ilan ettiği karar Resmi Gazete’de. (2017)

Yeniden itiraz ettiler

Bu karar 14 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak bu kararın ardından 6 mahalle yeniden karara itiraz etti. Bakanlar Kurulu tarafından yıkım kararını iptal eden idari mahkemenin kararına yapılan itiraz ve 14 Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan mükerrer kararla birlikte yeni yargı süreci başladı.

Danıştay son kararı verdi: 'Kentsel dönüşüm' kararı kaldırıldı

Yargı süreçleri 2022 yılında tamamlandı ve Danıştay davaya son noktayı koyarak Bakanlar Kurulu Kararını iptal etti. Mahkeme kararları kesinleşince de Cumhurbaşkanlığı riskli alan kararını iptal etmek zorunda kaldı.

Meydan Mahallesi Muhtarı Güneş: Uzun uğraşlar sonucu iptal ettirdik

Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş 2022 yılında yaptığı paylaşımında yargı sürecini şöyle anlattı:

"Mahallemiz 2013 yılında bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme geçirilmişti.
Meydan mahallesi muhtarlığı olarak 2015 yılında Danıştay 14 daire başkanlığına yürütmeyi durdurma ile ilgi dava açtım.
Yaklaşık 5 yıl süren dava neticesinde, Danıştay lehimize karar vererek yürütmeyi durdurup kentsel dönüşümü iptal etmişti. Mahallemiz tekrar bakanlar kurulu kararı ile kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntıları arz ettiğim,
belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda
bugün itibarı ile Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır.”
  • Meydan Mahallesi Muhtarı Ramazan Güneş ayrıca katkılarından dolayı
    Milletvekili Abdulkadir Özel ile İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı
    ’ya da teşekkür etti.

CHP'li Antmen'e tepki yağıyor

Tüm bu yargı süreçlerini görmezden gelerek Cumhurbaşkanının bu kararı tek başına kendisinin aldığı imasıyla kararnameyi kamuoyuna servis eden CHP Milletvekili Av. Alpay Antmen'in yapmaya çalıştığı algı operasyonu gün yüzüne çıkınca tepkilerin hedefi oldu.





#hatay
#iskenderun
#CHP
#Alpay Antmen
1 saat önce
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CHP'li Alpay Antmen'in deprem felaketi üzerinden yaptığı manipülasyon deşifre oldu
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