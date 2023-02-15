Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İlkokul çağı sokak mizahı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösteren Altun, Türkiye'nin, tarihin gördüğü en büyük doğal afetlerden biriyle sarsılmasının üzerinden henüz 10 gün bile geçmediğini belirtti.
Yürekleri ağırlaştıran bu büyük acıya yalnızca enkaz altından uzun mücadelelerle kurtarabildikleri canların bir parça teselli olabildiğini ifade eden Altun, aziz milletin tarihi adeta yeniden yazan dayanışma ve birlik ruhunu ayakta tutabilmek için büyük felaketin yaşandığı ilk andan beri durmaksızın çalışmaya devam ettiklerini anımsattı.
Milletin yeniden başlama enerjisine halel getirmemek için çağın yeni meydan okumaları da dahil olmak üzere her türlü yalan haberle, provokasyonla ve dezenformasyonla mücadele ederken Türkiye düşmanlarının, çalışmalarından ne kadar rahatsız olunduğunu da yakından gördüklerini anlatan Altun, şunları kaydetti:
Aziz milleti böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için üzüldüklerini bildiren Altun, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletle el ele bu zorlu sürecin atlatılması için var gücüyle çalıştığını, ülke olarak yeniden ayağa kalkıp eskisinden daha da güçlü hale gelebilmek için atılması gereken bütün adımları attığını vurguladı.