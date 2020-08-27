CHP'li Aylin Nazlıaka'nın yalan tweet'i rekor kırdı, itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi

CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Nazlıaka'nın yalan paylaşımı şöyle:

"TRT aynı ayarda devam ediyor...

Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!"

TRT aynı ayarda devam ediyor...

Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!🇹🇷 pic.twitter.com/xPrI5oj1PQ — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) August 27, 2020

Sonrasında düzelttiği paylaşım ise şöyle:

"Az önce TRT’den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı ‘na özel bir program hazırlamış.

Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim."

Az önce TRT’den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı ‘na özel bir program hazırlamış. 🇹🇷

Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim. — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) August 27, 2020

Aylin Nazlıaka kimdir?

3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Baba adı Mehmet Kenan, anne adı Göksel'dir.

İş Kadını; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Harvard Üniversitesinde Yükselen Liderler programını tamamladı.

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2001?de "Yılın İş Kadını", 2002'de "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan? ve "Kadın Platformu?, 2013'te "Yılın Politikacısı", 2014'te "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini aldı. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

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OYNAT 00:00 Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti. TBu sırada Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi. BiP'te paylaş

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