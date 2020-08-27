Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Aylin Nazlıakanın yalan tweeti rekor kırdı, itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi
POLİTİKA

CHP'li Aylin Nazlıaka'nın yalan tweet'i rekor kırdı, itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi

CHP'den ihraç edildikten sonra Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na getirilen Aylin Nazlıaka, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. CHP'li Nazlıaka'nın, TRT ile ilgili yalan tweet'i rekor kırdı, sonrasında yaptığı itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Aylin Nazlıaka sosyal medyadan paylaşım yaptı.
CHP'li Aylin Nazlıaka sosyal medyadan paylaşım yaptı.

CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Nazlıaka'nın yalan paylaşımı şöyle:

"TRT aynı ayarda devam ediyor...

Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!"

Sonrasında düzelttiği paylaşım ise şöyle:

"Az önce TRT’den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı ‘na özel bir program hazırlamış.

Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim."

Aylin Nazlıaka kimdir?

3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Baba adı Mehmet Kenan, anne adı Göksel'dir.

İş Kadını; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Harvard Üniversitesinde Yükselen Liderler programını tamamladı.

2001?de "Yılın İş Kadını", 2002'de "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan? ve "Kadın Platformu?, 2013'te "Yılın Politikacısı", 2014'te "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini aldı. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi
GÜNDEM
CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi

CHP’de altı isim Kılıçdaroğlu’nun listesini delip PM’ye girdi
GÜNDEM
CHP’de altı isim Kılıçdaroğlu’nun listesini delip PM’ye girdi

Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi
OYNAT 00:00
Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti. TBu sırada Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

Gözleri doldu: Yüreğim yanıyor
OYNAT 04:00
Gözleri doldu: Yüreğim yanıyor
CHP'den ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, gözleri dolarak düzenlediği basın toplantısında, ihraç edilmesine ilk tepkiyi "Yüreğim yanıyor ama yuvama geri döneceğim" diye verdi.


Abone Ol Google News
Olası depremler tahmin edilecek

Olası depremler tahmin edilecek

İki üniversiteden Doğu Anadolu'da önemli çalışma.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

​Sonuca en yakın iki aşının gönüllü denemeleri başlıyor...
CHPli Aylin Nazlıakanın yalan tweeti rekor kırdı, itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Devlet içinde devlet: Çandarlılar

Çandarlı Halil Paşa neden İstanbul'un fethine karşı çıktı?

​​Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Bursa'da büyük dönüşüm başladı

Bursa'da büyük dönüşüm başladı

​Tarih ve yeşil 'yeniden' gün yüzüne çıkıyor

​2 milyar kişi izleyecek 500 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

​Erol Bulut'un oyunculara fırçası sosyal medyada gündem oldu.

Emre Mor attığı golle hocasından tam not aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.