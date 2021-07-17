CHP'li Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un alkol masasındaki sözlerine tepki yağdı: AK Partili başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken söylediği sözler tepkilere neden oldu. Alkol masasında şarkılar eşliğinde eğlenen Bozkurt'un “Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda kullanıcı tarafından eleştiri oklarının hedefi olan video kısa süre sonra kaldırıldı.
Zonguldak'ta, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.
Partililer videoyu sosyal medyada paylaştı
Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere “Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” dedi. Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.