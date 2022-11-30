CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık Selçuk Bayraktar'a saldırıyor Dünyanın parmakla gösterdiği, ülkelerin satın almak için sıraya girdi yerli ve milli SİHA'lar hazımsızlık yapmaya devam ediyor. CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden maaş alan Ozan Balık, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Savaşların seyrini değiştiren Bayraktar için, “Selçuk Bayraktar kendini kahraman sanıyor! Kayınpederini arkasına almış millete şov yapıyor!” ifadelerini kullandı. Balık'ın paylaşımlarına yüzlerce kullanıcıdan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar 'Çok biliyorsan sen yap', 'Kıskanma sen önce adam ol', 'Kahramanlığını dünya kabul etti sen kabul etmesen de olur. Kahramanlık türküsü bile var' gibi yorumlarda bulundu.

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