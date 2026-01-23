Yeni Şafak
CHP'li İzmit Belediyesi Van'daki bir firmadan aldığı boy boy saksıya yüz binlerce lira ödemiş

CHP'li İzmit Belediyesi Van'daki bir firmadan aldığı boy boy saksıya yüz binlerce lira ödemiş

08:5523/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
IHA
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet-Ekrem İmamoğlu
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet-Ekrem İmamoğlu

CHP'liler, Kocaeli'de saksı bulamayıp İzmit Belediyesi için Van'dan alım yapmış. Meclis üyeleri, farklı boylardaki saksılar için, ihalesiz 342 bin lira ödeyen Belediye Başkanı Hürriyet'i, "halkın parasını çarçur etmekle" suçladı.

İzmit Belediyesi, doğrudan temin yöntemiyle Van’da bulunan bir firmadan saksı satın aldı. Satın alma sürecinin ardından tartışmalar da başladı. AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, Fatma Kaplan Hürriyet’i eleştirerek, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ’belediyenin malını satmam’ dedi; elde avuçta yer bırakmadı, sattı. ’Liyakatsiz işe almam’ dedi; eş-dost-akrabayı geçtik, delege pazarlığı için kadroları sonuna kadar açtı, ’Alırım ulan alırım’ diye herkesi aldı. ’İzmitli’nin parasını İzmitli yiyecek’ dedi; İzmitli esnafa sürekli borç takarken, bir saksı için ta Van’dan 342 bin 818 TL’lik doğrudan teminle alım yaptı. Soruyoruz, İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu, Van’dan saksı aldınız?" diye konuştu.

342 bin 818 liralık satın alımın gerçekleştiği ifade edilirken, 12, 5, 3, 2 litrelik saksı, 3,3 litrelik dekoratif saksı ve seramik saksının alındığı belirtildi.



