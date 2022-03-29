CHP'li Kaya Çanakkale şehitleri için Kur'an okunmasından rahatsız oldu

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı. 25 Mart tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Kur'an-ı Kerim okudu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise bu durumdan rahatsızlık duydu.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan o anlardan rahatsızlık duyan Kaya, konuyu Meclis'e taşımaya karar verdi.

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KUR'AN OKUNMASINDAN RAHATSIZ OLUNCA SORU ÖNERGESİ HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için çalışma yürüten Kaya, bir soru önergeri hazırladı. Törende Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç anılmadığını iddia eden Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur'an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, 'İslam şehidi' olduğu anlatılıyor."

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