CHP'li Milletvekili Alp'in kendi memleketindeki 'çürük okul' iddiaları asılsız çıktı

TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu İlkokulu'nda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını iddia ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in iddiaları asılsız çıktı.

CHP Kars Milletvekili Alp, Şatıroğlu İlkokulu'nda çürük bir okulda, iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim gördüğünü, ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia etti.

Tezek değil devletin verdiği odun ve kömür yakılıyor

Ancak 76 öğrencinin dört sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulu'nda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun ve kömür yakıldığı; ortaokul öğrencilerinin de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirildiği öğrenildi.

Ek derslik için çalışmalar başlatıldı

Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ederken öğrenci artışından dolayı önümüzdeki yıl ek derslik yapılması için de çalışmalar başlatıldı.