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CHP'li Milletvekili Alp'in kendi memleketindeki 'çürük okul' iddiaları asılsız çıktı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Digor ilçesi Şatıroğlu İlkokulu'nda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını, okulda tezek yakıldığını ileri sürdü. Ancak CHP'li Alp'in iddiaları asılsız çıktı. Şatıroğlu İlkokulu'nda 76 öğrencinin dört sınıfta eğitim aldığı, tezek değil devlet tarafından karşılanan odun ve kömür yakıldığı öğrenildi. Öte yandan Alp'in ortaya attığı "ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiği" iddiasının aksine öğrencilerin ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirildiği de öğrenildi.

19:02 - 30/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
Şatıroğlu İlkokulu
Şatıroğlu İlkokulu

TBMM Genel Kurulunda Digor ilçesi Şatıroğlu İlkokulu'nda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim aldığını iddia ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in iddiaları asılsız çıktı.

CHP Kars Milletvekili Alp, Şatıroğlu İlkokulu'nda çürük bir okulda, iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim gördüğünü, ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia etti.

Tezek değil devletin verdiği odun ve kömür yakılıyor

Ancak 76 öğrencinin dört sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulu'nda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun ve kömür yakıldığı; ortaokul öğrencilerinin de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirildiği öğrenildi.

Ek derslik için çalışmalar başlatıldı

Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ederken öğrenci artışından dolayı önümüzdeki yıl ek derslik yapılması için de çalışmalar başlatıldı.

Meclis koltuğunda ileri sürdüğü iddiaların asılsız çıkması üzerine, köylüler arasında CHP’li Alp için “Kars’ta milletin oylarıyla seçilmiş ancak memleketinden bihaber vekil...” yorumlarına neden oldu.

#Şatıroğlu İlkokulu
#İnan Akgün Alp
#Milli Eğitim Bakanı
#Yusuf Tekin
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