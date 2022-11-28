Gündem CHPli Murat Karayalçın ittifak içerisinde oy paylaşımından rahatsız Birlikte oy almamız ve paylaşmamız zora sokuyor
POLİTİKA

CHP'li Murat Karayalçın ittifak içerisinde oy paylaşımından rahatsız: Birlikte oy almamız ve paylaşmamız zora sokuyor

CHP'li Murat Karayalçın, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yöneltilen soru üzerine erken seçim önerisinde bulunurken aynı zamanda yeni sistemin oy paylaşımında kendilerini zora soktuğunu ifade etti. İttifak içerisinde oy paylaşımından rahatsız olan Karayalçın, "Birlikte oy almamız ve aldığımız oyu kendi aramızdan paylaşmamızı olumsuz etkileyen seçim sisteminden önce erken seçim yapalım" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Murat Karayalçın ittifak içerisinde oy paylaşımından rahatsız: Birlikte oy almamız ve paylaşmamız zora sokuyor
Murat Karayalçın

Eski Devlet Bakanı CHP'li Murat Karayalçın, Halktv'de katıldığı programda Millet İttifak'ının seçime yönelik çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sistemine değinen Karayalçın, sistemin getirisi olan ittifak oy dağılımından rahatsız olduğunu belirtti.

'BİRLİKTE OY ALMAMIZ VE PAYLAŞMAMIZ ZORA SOKUYOR'

Oy dağılımından rahatsız olan Karayalçın, "Seçimin erkene çekilmesi için çeşitli tarihlerden söz edildiğine tanık oluyoruz. Örneğin 14 Mayıs deniyor. AK Parti ile MHP'nin yapmış olduğu değişiklikler ve bizi Millet İttifak'ı olarak zora sokan yani birlikte oy almamız ve aldığımız oyu kendi aramızda paylaşmamızı olumsuz etkileyen, değiştiren o seçim sisteminden önce erken seçim yapalım. Böylelikle eski sisteme göre bu seçimi de yapalım. Bu sistem değilde eski sistemle seçime gitmemizi sağlayacak bir tarih saptanabilir mi?" dedi.

CHP’li Murat Karayalçın: Altılı masadan ayrı olarak HDP ile görüşüyoruz
OYNAT 00:29
CHP’li Murat Karayalçın: Altılı masadan ayrı olarak HDP ile görüşüyoruz
Eski Devlet Bakanı CHP'li Murat Karayalçın, katıldığı bir yayında, HDP ve CHP'nin görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Karayalçın, “Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu. Altılı masadan ayrı olarak HDP ile birlikteliğimiz sürüyor” dedi.

CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli
GÜNDEM
CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli

Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.