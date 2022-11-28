CHP'li Murat Karayalçın ittifak içerisinde oy paylaşımından rahatsız: Birlikte oy almamız ve paylaşmamız zora sokuyor

Eski Devlet Bakanı CHP'li Murat Karayalçın, Halktv'de katıldığı programda Millet İttifak'ının seçime yönelik çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sistemine değinen Karayalçın, sistemin getirisi olan ittifak oy dağılımından rahatsız olduğunu belirtti.

'BİRLİKTE OY ALMAMIZ VE PAYLAŞMAMIZ ZORA SOKUYOR'

Oy dağılımından rahatsız olan Karayalçın, "Seçimin erkene çekilmesi için çeşitli tarihlerden söz edildiğine tanık oluyoruz. Örneğin 14 Mayıs deniyor. AK Parti ile MHP'nin yapmış olduğu değişiklikler ve bizi Millet İttifak'ı olarak zora sokan yani birlikte oy almamız ve aldığımız oyu kendi aramızda paylaşmamızı olumsuz etkileyen, değiştiren o seçim sisteminden önce erken seçim yapalım. Böylelikle eski sisteme göre bu seçimi de yapalım. Bu sistem değilde eski sistemle seçime gitmemizi sağlayacak bir tarih saptanabilir mi?" dedi.

REKLAM