CHP'li Özel'in iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sert tepki: Size yazıklar olsun

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasının hemen ardından kardeşi hakkında iddialar ortaya atan ve iftiralarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı.

FOX TV'de konuşan CHP'li Özel'in, "Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" açıklamasına Çataklı'dan yalanlama geldi.

Çataklı daha önce yurt dışında olduğunu belirttiği kardeşinin yılbaşı iznine geldiğini ve savcılığa ifade verdiğini ifade ederek, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi.

'YAZIKLAR OLSUN KÖSTEBEK ÖZGÜR!'

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

"İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun. Köstebek Özgür."

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İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun!

Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok!

Böyle terörde arananlar listesinde falan yok!



Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi.

Size Yazıklar olsun

Köstebek Özgür https://t.co/4XLUruzrZV — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) December 29, 2022

GÜNDEM CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin

GÜNDEM Özgür Özel'den İYİ Parti'ye HDP tepkisi: Türkiye'nin iç huzuruna bir darbedir

OYNAT 00:42 CHP'den istifa eden vatandaştan Özgür Özel'e tepki: PKK ile ilginizi kesin Düzce'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanına giden bir vatandaş, 'Bu memleketi bölmeye çalışmayın' diyerek tepki gösterdi. CHP'den istifa ettiğini belirten vatandaş, 'Siz altılı masa değil, sekizli masasınız. Bir de lideriniz var; Biden mi bidon mu? Ben provokatör değilim. Bu memleketin has evladıyım. PKK ile ilginizi kesin.' ifadelerini kullandı.

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