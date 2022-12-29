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POLİTİKA

CHP'li Özel'in iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sert tepki: Size yazıklar olsun

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kardeşiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanladı. Kardeşinin yurt dışından yılbaşı iznine geldiğini ve savcılığa ifade verdiğini belirten Çataklı, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok" diyerek CHP'li Özel'e sert çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özelin iftirasına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklıdan sert tepki: Size yazıklar olsun
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Özgür Özel - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasının hemen ardından kardeşi hakkında iddialar ortaya atan ve iftiralarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı.

FOX TV'de konuşan CHP'li Özel'in, "Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" açıklamasına Çataklı'dan yalanlama geldi.

Çataklı daha önce yurt dışında olduğunu belirttiği kardeşinin yılbaşı iznine geldiğini ve savcılığa ifade verdiğini ifade ederek, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi.

'YAZIKLAR OLSUN KÖSTEBEK ÖZGÜR!'

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

"İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun. Köstebek Özgür."

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