CHP'li Tanrıkulu: Büyük bir aksilik olmadıkça Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak

Altılı masada adaylık kargaşası sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan da bir açıklama geldi. "Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." diyen Tanrukulu, bu açıklamanın 13 Şubat'ta da gelebileceğini ifade etti.