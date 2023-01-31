CHP'li Tanrıkulu: Büyük bir aksilik olmadıkça Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak
Altılı masada adaylık kargaşası sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan da bir açıklama geldi. "Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." diyen Tanrukulu, bu açıklamanın 13 Şubat'ta da gelebileceğini ifade etti.
20:14 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.
Altılı masanın adayının kim olacağına yönelik her gün farklı açıklamalar gelmeye devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu dikkat çeken sözler sarf etti.
Tele1 ekranlarında konuyla ilgili konuşan Tanrıkulu,
"Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak."
dedi.
"13 ŞUBAT'TA DA AÇIKLANABİLİR"
Açıklamanın 13 Şubat'ta da gelebileceğini ifade eden Tanrıkulu,
'Çok büyük olağanüstü bir durum olmadığı takdirde'
Kılıçdaroğlu'ndan başka bir ismin açıklanmayacağını söyledi.
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