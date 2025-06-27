CHP’nin gündeminde rant, bant ve haraç var

Kentsel dönüşümün tercih değil bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Biz çalışırken birileri yine karşımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Kentsel dönüşüm projelerimize ‘rantsal dönüşüm’ yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul’da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.