CHP’nin gündeminde rant, bant ve haraç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören’de 1.930 konut ve iş yerinin anahtar teslim töreninde konuştu. CHP’nin kentsel dönüşümü “rantsal dönüşüm” yaftasıyla engellemeye çalıştığını hatırlatan Erdoğan, “Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var ama hizmet yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul’da neredeyse haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına tüm güçleriyle devam edeceklerini ve muhalefetin İstanbul’daki yolsuzlukların üstünü örtmek için kendilerini sığ tartışmalarla oyalamasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, İstanbul Güngören’de bin 930 konut ve işyeri anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuştu.
MUTLAK BUTLAN VAR AMA HİZMET YOK
Kentsel dönüşümün tercih değil bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Biz çalışırken birileri yine karşımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Kentsel dönüşüm projelerimize ‘rantsal dönüşüm’ yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul’da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.
DİRENÇLİ ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ
Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla maddi kaybımız oldu. Pişman oldular mı, kendilerini çekidüzen verdiler mi, hayır. Kusura bakmasınlar bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Dirençli şehirler inşa etmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin güven içinde yaşaması bizim için daha önemlidir. Maraş’ta 250 bininci konutumuzu teslim ettik.