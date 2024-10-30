CHP'nin kirli algı operasyonu ifşa oldu: Sahte belgelerle öğretmen adaylarını hedef alıp bir de sokağa çağırdılar
16:1530/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Öğretmenleri provoke eden sınav ve mülakat sonuç belgeleri uydurma çıktı
Başta CHP olmak üzere öğretmen adaylarının hassasiyetleri üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan muhalefet, şimdi de sahte belgeler üzerinden algı operasyonuna başladı. CHP ve muhalefet çevreleri, sahte belgelerle öğretmen adaylarını istismar ederken sonuçlara göre KPSS puanı 93’ün altındaki hiçbir adayın sözlü sınavdan 100 puan almadığı ortaya çıktı. Adaylar, sosyal medyadan doğruluğu araştırılmadan dolaşıma sokulan sahte sonuç belgeleriyle provoke edilerek sokağa çağrılırken provokatörlerin kirli oyunu bozuldu.
Öğretmen adaylarının hassasiyetleri üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan muhalefet, şimdi de sahte belgelerle provokasyona başladı.
Daha önce doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılan öğretmen atamaları, MEB’in yaptığı
Yönetmelik değişikliğiyle sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi, %100'den %50'ye düşürülmüş ve adayın KPSS puanının da başarı puanına yüzde 50 olarak eklenmesi sağlanmıştı.
Eylemleri işe yaramadı
Ancak başta CHP olmak üzere irili ufaklı bazı siyasi parti ve sendikalar tarafından bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin %100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşıdı ve çeşitli eylemler düzenledi.
Danıştay ise yapılan tüm bu başvuruları, öğretmenlerin lehine olacak şekilde reddetti.
Sahte sonuç belgeleriyle algı operasyonu
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı adayların daha fazla bekleyerek mağduriyet yaşamaması için esasa ilişkin kararı beklemeden mülakat sonuçlarını 25 Ekim Cuma günü açıklanmıştı. Bunun ardından, CHP’nin başını çektiği muhalefet çevreleri şimdi de sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte sonuç belgelerini kullanarak MEB’e ve Hükümete karşı algı operasyonu yapmaya başladı.
Bu çerçevede irili ufaklı muhalefet çevrelerince öğretmen adayları, Sosyal medyadan doğruluğu araştırılmadan dolaşıma sokulan sahte sonuç belgeleri ile provoke edilerek sokağa çağrılıyor.
KPSS puanı 79 olup da mülakattan 100 alan hiçbir aday yok
İddiaya konu olan sözlü sınav belgelerine göre KPSS puanı 79 ve daha düşük olan adaylara mülakatta 100 puan verilmiş. Oysa
Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre KPSS puanı 79 olup da mülakatta 100 alan hiçbir aday yok.
CHP ve muhalefet çevreleri, sahte belgelerle öğretmen adaylarını istismar ederken sonuçlara göre
KPSS puanı 93’ün altındaki hiçbir adayın sözlü sınavdan 100 puan almadığı ortaya çıktı.
60 bin aday içinde sadece 100 kişi barajı geçememiş
Ayrıca adayın mesleki bilgisini ölçmek, mesleğe uygunluğunu, kültürel birikimini, iletişim becerisini, özgüvenini ve temsil yeteneğini değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınava giren
60 bin öğretmen adayı içinden sadece 100 civarında aday 60’ın altında puan alarak atama tercihinde bulunma hakkı elde edemedi.
Öte yandan sosyal medyada sözlü sınav puanı 5-10 olduğu iddia edilen adayların ise sınavda herhangi bir nedenle sorulara hiçbir şekilde cevap vermedikleri öğrenildi.
Söz konusu adaylara normalde “sıfır” puan verilmesi gerekirken sistem müsaade etmediği için en düşük puan verildi.
'Tek bir torpil bile olmadı'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li milletvekillerinin bakanlık önündeki oturma eylemine ilişkin,
"Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri, avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Doğru şey değil"
dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, CHP'li milletvekillerinin öğretmen atamalarındaki mülakat süreciyle ilgili bakanlık önünde yaptıkları eylemle ilgili soru üzerine,
"Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyem şu; öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde, bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri, avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Doğru şey değil. Öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık, adaletsizlik yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa komisyonlarla ilgili, gerekli itiraz sürecini yürütsünler; zaten gerekeni yaparız. Kimsenin eylem yapmasına gerek yok. Ama ellerinde malzeme olmayan insanlar başkalarının duygularıyla oynuyorlar, bu ahlaki açıdan problemli bir yaklaşım"
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