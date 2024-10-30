CHP'nin kirli algı operasyonu ifşa oldu: Sahte belgelerle öğretmen adaylarını hedef alıp bir de sokağa çağırdılar

Ancak başta CHP olmak üzere irili ufaklı bazı siyasi parti ve sendikalar tarafından bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin %100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşıdı ve çeşitli eylemler düzenledi.

Danıştay ise yapılan tüm bu başvuruları, öğretmenlerin lehine olacak şekilde reddetti.