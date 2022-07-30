CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, iktidarın çalışmalarını sürdürdüğü projeleri sahiplenerek, "Ben söyledim, yaptılar" imasında bulunuyordu.

Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan gelişmelere ilişkin YouTube hesabında değerlendirme yapan, CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"Muhalefet hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi alıyor"

Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.

OYNAT 01:09 CHP'ye yakın gazeteci Özlem Gürses itiraf etti: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade ederek, 'Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek' dedi. BiP'te paylaş

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"Muhalefet iktidar adım atmadan önce önceden öğreniyor"

CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.

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"KYK ve ÖTV işi o nedenle alelacele dile getirildi"

Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.