Çifte bayramlaşma çifte miting

Uğur Duyan
Haber Merkezi
04:0028/05/2026, Perşembe
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
CHP’de mahkeme kararının ardından derinleşen iç tartışmalar, bayramlaşma sürecine ve Ankara’daki siyasi faaliyetlere de yansıdı.

Bir yanda CHP Genel Merkezi’nin açıkladığı resmî bayramlaşma programı, diğer yanda “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde” ifadesiyle duyurulan alternatif program yer alıyor.

AK PARTİ DE LİSTEDE

Eş zamanlı miting hazırlıklarıyla birlikte bu tablo, partideki ayrışmanın görünür hale geldiği yeni bir dönemi işaret ediyor.CHP Genel Merkezi’nin resmî programında AK Parti ile karşılıklı bayramlaşma yer aldı. Bu adım, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından AK Parti ile bayramlaşmayı askıya alan tutumdan geri dönüş olarak değerlendirildi.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Özgür Özel çizgisindeki alternatif programda ise AK Parti ve MHP’ye yer verilmezken, DEVA Partisi, İYİ Parti, TİP, Zafer Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti gibi partiler yer aldı. Parti içindeki ayrışma yalnızca bayramlaşma programlarına değil, Ankara’daki “çifte miting” hazırlıklarına da yansıdı. Bir tarafta Genel Merkez çizgisinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin organize ettiği halk buluşması, diğer tarafta Özgür Özel’e yakın kadroların Güvenpark’ta düzenleyeceği miting, aynı gün içinde partinin farklı siyasi hatlarını karşı karşıya getirecek. Mitinglerdeki katılım sayılarının, pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısı ile salı günü TBMM’deki grup toplantısının dengelerini belirleyebileceği konuşuluyor.



