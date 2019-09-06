Gündem Çifte ehliyet dönemi başlıyor
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Çifte ehliyet dönemi başlıyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ehliyet çilesi çözülüyor. Karayolları Yönetmeliği’nde sorunu çözecek bir değişiklik olacağını aktaran AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, vatandaşların ülkelerinde araç kullanmak için yurt dışı ehliyetlerini Türkiye’ye iade zorunluluğunun kalkacağını söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sırakaya, “Karayolları Yönetmeliği’nde yer alan ‘Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir’ ibaresini değiştirerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ehliyetlerinin kendilerinde kalmasını hedefliyoruz” dedi.

GENÇLER ÇİFTE VATANDAŞ KALACAK

Sırakaya, bir değişikliğin de ‘Vatandaşlık Kanunu’nda olacağını söyledi. Sırakaya, “Çifte vatandaşlık hakkı olan gençlerimizin Türk vatandaşlığından çıkmasını engellemek için Vatandaşlık Kanunu’nda yer alan ‘Anne babası Türk vatandaşlığından çıkan reşit olmayan çocuklar Türk vatandaşlığından re’sen çıkarılır’ ibaresinin değiştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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