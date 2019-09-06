Çifte ehliyet dönemi başlıyor

Sırakaya, “Karayolları Yönetmeliği’nde yer alan ‘Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir’ ibaresini değiştirerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ehliyetlerinin kendilerinde kalmasını hedefliyoruz” dedi.

GENÇLER ÇİFTE VATANDAŞ KALACAK

Sırakaya, bir değişikliğin de ‘Vatandaşlık Kanunu’nda olacağını söyledi. Sırakaya, “Çifte vatandaşlık hakkı olan gençlerimizin Türk vatandaşlığından çıkmasını engellemek için Vatandaşlık Kanunu’nda yer alan ‘Anne babası Türk vatandaşlığından çıkan reşit olmayan çocuklar Türk vatandaşlığından re’sen çıkarılır’ ibaresinin değiştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.