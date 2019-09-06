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Yurt dışı Türklere 'ehliyet' müjdesi

Çifte ehliyet dönemi başlıyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ehliyet çilesi çözülüyor. Karayolları Yönetmeliği’nde sorunu çözecek bir değişiklik olacağını aktaran AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, vatandaşların ülkelerinde araç kullanmak için yurt dışı ehliyetlerini Türkiye’ye iade zorunluluğunun kalkacağını söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye dışında yaşayan vatandaşların ehliyet çilesi çözülüyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de araç kullanmak için bulundukları ülkeden aldıkları ehliyetleri Türkiye’ye iade zorunluluğu kaldırılıyor. Müjde AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya’dan geldi. Sırakaya, Karayolları Yönetmeliği’nde sorunu çözecek bir değişiklik olacağını ifade etti.

Konuya ilişkin yapılan çalışmalar hakkında Yeni Şafak’a bilgi veren Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkelerinde araç kullanmak için yurt dışı ehliyetlerini Türkiye’ye iade zorunluluğunun önüne geçmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

EHLİYETLER KENDİLERİNDE KALACAK

Sırakaya, “Karayolları Yönetmeliği’nde yer alan ‘Ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilen dış ülkelerden alınmış sürücü belgeleri ilgili ülkeye gönderilir’ ibaresini değiştirerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ehliyetlerinin kendilerinde kalmasını hedefliyoruz” dedi.

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yılın belli dönemlerini Türkiye’de, belli dönemlerini ikamet ettikleri ülkelerde geçirmektedir” diyen Sırakaya, şöyle konuştu:

“1 yıldan fazla Türkiye’de kalan bir yurt dışı vatandaşın mevcut yabancı sürücü belgesini Türkiye iade etmesi gerekmektedir. Fakat kendilerinin ikamet ettikleri ülkeler ile bağları devam etmekte, sıkça ziyaretlerde bulunmakta ve söz konusu ülkelerde o ülke makamlarınca düzenlenen sürücü belgelerine ihtiyaç duymaktalardır. Bu konuyla ilgili YTB, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanlığı ile görüşülmüş ve Daire Başkanı değişiklik konusunda olumlu görüş bildirmiştir.”

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ÇİFTE VATANDAŞ KALACAKLAR

Sırakaya, bir değişikliğin de Vatandaşlık Kanunu’nda olacağını söyledi. Sırakaya, “Avrupa’da yaşayan kardeşlerimizin yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye’de hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza TBMM Genel Kurulu açıldığı zaman hız kesmeden devam edeceğiz. Önceliğimiz Vatandaşlık Kanunu 27’inci Maddesinin gençlerimiz lehine düzenlenmesi olacak. Çifte vatandaşlık hakkı olan gençlerimizin Türk vatandaşlığından çıkmasını engellemek için Vatandaşlık Kanunu’nda yer alan ‘Anne babası Türk vatandaşlığından çıkan reşit olmayan çocuklar Türk vatandaşlığından re’sen çıkarılır’ ibaresinin değiştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile ülkeleriyle bağlarının kopmasının önüne geçmek için gerekli kanun değişikliğini Meclis Genel Kurulu’na en kısa zamanda getirip, takipçisi olacağız” diye konuştu.

ACİLDEN SAĞLIK HİZMETİ

  • Zafer Sırakaya SGK’nın eylül başında yayınladığı genelgenin sosyal medyada asılsız haberlere yol açtığını da belirterek, “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri sağlık yardım belgeleri ile turistik amaçlı Türkiye’ye gelen misafirlerimiz ve yurt dışı sigortalı vatandaşlarımız, YUPASS numaralarıyla tüm hastanelerin ACİL servislerinden sağlık hizmeti alabilmektedir” bilgisini verdi.

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